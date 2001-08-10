Тихоокеанское
информационное агентство
24 Ноября 2018
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14:59, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине выбрали «Женщину года»

На Сахалине выбрали «Женщину года»

Торжественная церемония награждения победительниц городского конкурса «Женщина года» традиционно проходит в преддверии Дня матери и является одним из самых красивых мероприятий, посвященных признанию заслуг женщин города Южно-Сахалинска, добившихся значительных успехов в различных сферах деятельности, сообщили ТИА «Острова» сообщили мэрии.
В этом году церемония в 11 раз собрала в зале участниц конкурса в шести номинациях: «Лидер общественного движения», «Деловая женщина», «Сестра милосердия», «Сердце отдаю детям», «Культура и духовность» и «Хранительница семейного очага».
В этом году по итогам конкурса в номинации «Лидер общественного движения» победительницей стала председатель Луговской местной общественной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Кин Ден Сун. В номинации «Деловая женщина» диплом победителя вручили директору школы № 4 Ирине Кукановой.

Победителем в номинации «Сестра милосердия» стала акушерка родового отделения ГБУЗ «Сахалинская областная клиническая больница» Татьяна Ульянова. В номинации «Сердце отдаю детям» диплом вручили учителю начальных классов школы № 32 Лидии Ивановой. В номинации «Культура и духовность» победила балетмейстер детского хореографического центра «Мечта» Инна Ли.
В номинации «Хранительница семейного очага» диплом победителя вручили заместителю директора по административно-хозяйственной части, педагогу дополнительного образования школы № 30 Вере Алуевой.
В ходе церемонии награждения Сергей Надсадин вручил дипломы победителям и лауреатам конкурса. Слова признательности и поздравления участницам адресовал заместитель председателя Городской Думы Николай Артеменко.
Праздничную атмосферу в этот вечер для гостей создавали творческие коллективы города.

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