Юным инженерам из Южно-Сахалинска предложили модернизировать кофейню
Южно-сахалинским школьникам предложили усовершенствовать автоматизированные процессы в одной из кофеен города. Такое задание ребята получили в рамках подготовки к Всероссийским соревнованиям «ИКаР - инженерные кадры России». Организатором проведения мероприятий по решению проектных задач на производстве выступает департамент образования Южно-Сахалинска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Как рассказала куратор мероприятия, заместитель директора Дворца детского (юношеского) творчества Евгения Харламова, первая муниципальная проектная задача - познакомить учащихся с производством, чтобы ребята могли изучить автоматизированные процессы и составить свои предложения по их модернизации.
В этом году учебной площадкой для юных инженеров стала кофейня. Генеральный директор предприятия Татьяна Гриценко подчеркнула, что экскурсия была составлена таким образом, чтобы ребята смогли увидеть работу на всех этапах: фасовку зерен на складе, их последующую обжарку, приготовление ароматного напитка.
- Ребята должны понимать: чтобы посетители могли прийти в заведение и насладиться чашечкой кофе, приходится потрудиться разным специалистам. Особое внимание было уделено агрегату по обжарке зерен и автоматической упаковке продукции.
- Наша задача - изменить человеческий труд на труд технический, - рассказал участник экскурсии Сергей. - Мы поняли, что в обжарке зерен главную роль играет человек, поэтому сосредоточились на том, как меньше сил затрачивать на упаковывание.
В декабре, в процессе подготовки к соревнованиям, участники конкурса должны будут выполнить вторую проектную муниципальную задачу - составить проект автоматизированной сборки имеющегося процесса и оформить его в инженерную книгу. Исследовательским полем для ребят станет рыбоперерабатывающее предприятие в Невельске.
Общероссийские соревнования «ИКаР», направленные на повышение уровня и престижа инженерных профессий, в первый раз прошли в 2014 году. Сегодня в них участвуют дети из всех регионов страны.
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