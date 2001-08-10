Реконструкцию сетей канализации в переулке Отдаленном проведут в 2019 году

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин встретился с жителями переулка Отдаленного. Участие во встрече также принял депутат Городской Думы от округа Сергей Шаров. У людей накопилось не мало вопросов. Один из самых острых — аварийное состояние ветхой системы канализации, которая едва функционирует.

Жители рассказали, что сейчас они по нескольку раз в неделю вынуждены обращаться в МКП «Городской водоканал», чтобы бригады устраняли засоры и откачивали нечистоты. Как сообщил заместитель начальника МКУ «Управление капитального строительства» Владимир Зиневич, проект реконструкции сетей готов и прошел экспертизу. Строительство новой канализационной станции, перекладка сетей и присоединение домов к централизованной системе будет выполнено в будущем году. Между тем, оставлять людей в сложной ситуации до выполнения работ — неприемлемо. Сергей Надсадин поручил руководителю МКП «Городской водоканал» выполнить мероприятия, которые помогут улучшить ситуацию.

Озвучили люди претензии в адрес МУП «ЖЭУ-10», которое занимается обслуживаем этого жилфонда, затронули вопрос благоустройства территории, установки опор уличного освещения до автобусной остановки.

- Сегодня мы смогли высказать все наболевшие вопросы. Самое главное, что нам пообещали восстановить канализацию, решить вопросы с расчисткой и вывозом снега. И на остальные свои вопросы мы получили полную информацию, - говорит южносахалинка Ольга Ворожцова

- Куда мы уже только не обращались. Но сегодня, я думаю, нас услышали теперь будем ждать решения вопросов, - отмечает Марина Бондаренко.

Подняли жители и вопрос о возможности переселения их в рамках одной из программ. Дома с печным отоплением 70-х годов постройки расположены в промышленном районе в соседстве с асфальто-бетонным заводом. Мэр отметил, что решение этого вопроса нужно подробно проработать. Управлению жилищной политики дано соответствующее поручение. На следующей неделе специалисты проведут встречу с жителями по возможности включения их домов в программу по переселению из ветхого и аварийного фонда.

Подводя итоги встречи Сергей Надсадин подчеркнул, что озвученные жителями вопросы не останутся без внимания. Промежуточную информацию по их решению людям сообщат в ближайшие две недели.