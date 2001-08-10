В Южно-Сахалинске праздничным концертом отметили День матери
25 ноября в киноконцертном зале «Октябрь» в областном центре праздничным концертом отметили День матери. Об этом ТИА «Острова» сообщили Сахалинской филармонии.
Открыл программу Театр Танца «Диалог». Концерт продолжил солист группы «Джаз Тайм» Андрей Рулёв, который исполнил лирическую песню «Мама». Выступили участники единственного на Сахалине дуэта поющих мамы и дочери – Лариса и Мария Качайкины с композицией «Ты же лучше меня». С песней «Наши любимые» вышел на сцену артист хора Сахалинской филармонии Сергей Савельев. Хор гимназии №3 Южно-Сахалинска и его руководитель Георгий Румянцев порадовали ярким вокальным номером под названием «Дом». Солист ансамбля «Братчина» Сергей Антонов продемонстрировал виртуозную игру на балалайке.
Красочный танец исполнили воспитанники городского детского хореографического центра «Мечта». Музыканты камерного ансамбля «Дивертисмент» Александр Лопатин, Наталья Мовчан, Светлана Шумакова и Юлия Ким выступили с инструментальной композицией. А солист этого музыкального коллектива Павел Алдаков сольно исполнил песню «Благодарю тебя». Стихи, посвященные мамам, прочитали юные актеры детского театра «Герои сказок» Дворца детского (юношеского) творчества Тимофей Ким и Рита Калинина, которым аккомпанировала на рояле Дарья Островская.
Завершала концерт солистка дуэта «Voice» Дарья Голенева песней «Мамино сердце», под которую на сцену вышли все участники праздничной программы. Вели концерт Анна Двуреченская и Павел Алдаков, а также учащиеся театральной студии «Остров» ДД(Ю)Т Андрей Марков и Лиза Шпитанова.
- Традиция отмечать День матери на Сахалине живет уже несколько лет, – сказал протоиерей Максим (Лобановский), руководитель отдела церковной благотворительности и социального служения Южно-Сахалинской и Курильской Епархии. – Этот праздник – особый. Мама создает внутренний уют в семье, передает из поколения в поколение любовь, радость и утешение. Каждый человек должен помнить об этом всегда. Почитание матери – залог долгой и счастливой жизни. Сегодня мы от души поздравляем всех мам.
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