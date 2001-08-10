На «Горном воздухе» включили систему оснежения

На спортивно-туристическом комплексе заработали «пушки». Ружья пока запустили на верхнем склоне горы Большевик, так как там температура воздуха более стабильна, чем на нижнем участке трассы. Планируется, что 23 декабря на «Горном воздухе» состоится открытие нового горнолыжного сезона. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

Также к новому сезону кассы переехали в новое здание входной группы, которые через несколько недель распахнет свои двери для посетителей. Помимо приобретения билетов через кассу, планируется, что будут работать новые автоматы самообслуживания, которые позволят избежать очередей.

Входная группа – это двухэтажное здание общей площадью 4,7 тысячи метра. В здании расположится пункт проката, магазины, кафе, кассовая зона, мастерская, туалетные комнаты, лифт, ящики с индивидуальными ячейками для хранения, а также видеозал с детской игровой зоной. Также созданы необходимые условия для маломобильных граждан. Для них будут работать три подъемника.