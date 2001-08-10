Почти 230 сахалинских школьников вступили в ряды Юнармии. Ко Всероссийскому военно-патриотическому движению присоединились ребята из 14 муниципальных образований островного региона, сообщили ТИА «Острова» в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области..

На торжественную церемонию на площади Победы в областном центре школьники пришли в новой бежево-красной форме. Ее вручили каждому из участников Юнармии.

– Я присоединился к этому движению, чтобы подготовиться к армии и быть готовым защитить свое Отечество. Здесь состоит много моих друзей. А еще это может помочь при поступлении в университет. Будет хороший пункт в списке достижений, – поделился школьник из Курильска Отари Ломадзе.

Всего на Сахалине и Курилах около 1400 юнармейцев. На празднике впервые к военно-патриотическому движению впервые присоединились Александровск-Сахалинский, Тымовский, Углегорский, Ногликский, Смирныховский, Макаровский, Поронайский и Долинский районы. Их представителям вручили знамена, которые они увезли в свои населенные пункты.

– Каждый юнармеец уважает старших, чтит память дедов, отцов и всех, кто защищал нашу Родину и подарил нам мирное небо, – отметил заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев.

– В Юнармии вы получите огромный запас знаний, который пригодится вам в жизни. Поздравляю вас с этим замечательным днем и желаю удачи, – обратился к юным сахалинцам исполняющий обязанности начальника 68-го армейского корпуса Николай Фудько.

Школьники произнесли клятву юнармейца и пообещали стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению на благо Отечества, а также чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины, быть патриотом и достойным гражданином России. После этого ребятам вручили символы военно-патриотического движения – знаки юнармейцев.

– Мне кажется, быть часть Юнармии – это здорово. Можно дружить с ребятами изо всех уголков Сахалина и Курил, – поделилась Алена Кожечкина из Макарова.

Юнармейцы встретятся вновь уже в следующем году. Летом у них состоятся военно-полевые сборы на базе 68-го армейского корпуса, где ребята пройдут подготовку по военно-прикладным видам спорта.