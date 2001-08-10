От южносахалинцев ждут заявок на участие в конкурсе на самое быстрое поедание пельменей
В Южно-Сахалинске 15 декабря состоится фестиваль «День пельменя». Традиционно в программе: работа фуд-корта, полевая кухня, дегустации, развлекательные мероприятия для детей и взрослых, а также конкурс «Пельмешки без спешки» на самое быстрое поедание пельменей. Об этом ТИА «Острвоа» сообщили в мэрии.
Чтобы принять участие в конкурсе «Пельмешки без спешки», необходимо предварительно подать заявку. Организаторы обращают внимание, что количество участников ограничено - всего 10 человек (от 18 лет). Поэтому желающим стоит поторопиться с регистрацией. Главный приз тому, кто быстрее всех справится с заданием, - 5 кг пельменей.
Заявки принимаются до 7 декабря включительно в приемной департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка по адресу: пр. Победы, 62а, а также по электронной почте a.klimenko@yuzhno-sakh.ru. Подробная информация по телефону 300-743 (доб. 1, 2, 3).
К участию в фестивале приглашают также производителей пельменей. Самые вкусные определят жители и гости города путем голосования, продегустировав продукт. Телефон для регистрации и вопросов 300-738 (доб. 2, 4).
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