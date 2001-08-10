Спасатели нашли потерявшегося рыбака в Корсаковском районе

Вечером 25 ноября, оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что мужчина, возвращаясь с рыбалки в Корсаковском районе, решил сократить путь до машины и пошел через лес от оз. Малое Буссе в направлении оз. Большое Буссе и до настоящего времени не вернулся. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

На поиски оперативно выдвинулись спасатели Сахалинского поисково-спасательного отряда им. В. Полякова и Корсаковского поисково-спасательного подразделения. В поисках задействованы 9 человек и 4 единицы техники.

В 11.50 потерявшийся мужчина был обнаружен и доставлен в ОМВД г. Корсакова.