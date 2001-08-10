Сахалинские добровольцы начали проходить профессиональную подготовку

Обучение в рамках модульной школы волонтеров открылось на базе Сахалинского государственного университета в областном центре. Учебный процесс организован для 200 студентов, школьников и учащихся колледжей.

Реализовать идею создания модульной школы в Сахалинской области помог грант, который университет получил по итогам всероссийского конкурса. Отбор перспективных проектов проводило Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

Благодаря новой образовательной площадке молодые люди смогут получить как знания, так и практические навыки. Для этого преподаватели разработали программу из 12 модулей, направленных на разные сферы деятельности: социальную, экологическую, информационную, патриотическую, спортивную, событийную или арт-волонтерство. В зависимости от числа пройденных модулей участники смогут получить золотой, серебряный или бронзовый знаки отличия.

В процессе обучения волонтеры разработают и реализуют собственные проекты по одному из направлений. Своими успехами ребята поделятся в социальных сетях.

- Волонтерство дает позитивные эмоции, общение, личностный рост. Уверен, новая школа поможет мне развить те навыки, которые я пока не могу назвать своими сильными сторонами, - рассказал первокурсник СахГУ Егор Лим. – Планирую обратить особое внимание на модуль по социальному направлению, потому что оно включает в себя много важных, в том числе психологических, аспектов.

Занятия для сахалинских добровольцев ведут эксперты в разных сферах деятельности. Среди них не только жители острова - девять наставников приглашены из других регионов страны. В первые дни с ребятами работает Елизавета Колесникова – директор всероссийского общественного проекта «Ступени», тренер волонтеров FIFA в Санкт-Петербурге. Также делиться опытом будет Вячеслав Парфирьев – директор Центра по воспитательной и социальной работе Ульяновского педагогического госуниверситета.

- Важно, что в нашем регионе становится все больше неравнодушных молодых людей, вовлеченных в волонтерское движение. Во многом благодаря их усилиям на высоком уровне проходят важные для Сахалина и Курил события. В их числе – всероссийский чемпионат «Молодых профессионалов», который прошел в области в этом году. В ближайшее время региону предстоит принять еще одно крупное соревнование – I зимние международные игры «Дети Азии». Уверен, что благодаря активной и сознательной молодежи, они пройдут на высоком организационном уровне, - отметил заместитель председателя регионального правительства Антон Зайцев.

В эти дни сахалинские волонтеры активно помогают жителям региона выбрать имя для главного аэропорта области в рамках масштабного проекта «Великие имена России». Лидеры голосования – три исторические личности - Иван Крузенштерн, Геннадий Невельской и Антон Чехов. Свой выбор в пользу одного из них сделал Антон Зайцев во время открытия модульной школы волонтеров.

В административном корпусе СахГУ установлена интерактивная панель для сбора голосов. Желающие могут выбрать одно из трех имен на доске, затем указать номер своего мобильного телефону, куда в течение нескольких секунд придет смс с кодом-подтверждения. Его нужно внести в поле на экране, после чего голос будет засчитан. Консультационную помощь оказывают студенты, которые одеты в исторические костюмы.

- Мы представляем пост голосования, где люди могут прийти и выбрать одно из имен-претендентов, рассказываем, про героев, в костюмы которых одеты. Я, например, Иван Крузенштерн – известный российский мореплаватель, - рассказал волонтер Максим Кузнецов. – Мы видим большой интерес со стороны студентов и преподавателей. Они обсуждают, чье имя необходимо присвоить аэропорту, но на выбор влияют и субъективные факторы. Например, рассуждают так: «Именем Чехова и так много объектов в регионе названо, а Крузенштерн – трудно выговаривать, поэтому проголосую за Невельского».

Голосование проходит по принципу «один голос – один аэропорт – одно имя» на сайте http://великиеимена.рф, в социальных сетях или по телефону «горячей линии» 8–800–707–93–17. Выбор можно сделать до 30 ноября 2018 года включительно. Результаты будут озвучены 5 декабря.