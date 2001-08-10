Во вторник в областном центре кое-где отключат воду

27 ноября на ряде улиц Южно-Сахалинска будет ограничена подача холодного водоснабжения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию города.

В связи с ремонтными работами на сети водопровода 27 ноября с 09.00 до 18.00 будет отключена подача холодной воды в жилые дома и административные здания, расположенные в квадратах пр. Мира – ул. Сахалинская – ул. Милицейская – ул. Бумажная и ул. Сахалинская – ул. Комсомольская – ул. Хабаровская – ул. Чехова.