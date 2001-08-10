Чемпионат Сахалинской области по робототехнике стартует через пять дней

Пять дней осталось до II Сахалинского чемпионата по робототехнике. География участников Сахалинского чемпионата продолжает расти – среди зарегистрированных есть команды из Корсакова, Тымовска, Дальнего, Холмска, Охи и Ноглик. Самая большая делегация – от Южно-Сахалинска, вторая по численности – охинская, сообщили ТИА «Острова» организаторы.

Количество конкурсантов чемпионата уверенно движется к 150 школьникам, образовательные организации проводят внутренние отборочные соревнования для выявления лучших. У тренеров остается три дня, чтобы определить лучших и подать заявки на участие.

- В ходе подготовки ко второму чемпионату к нам обратилась Оха. Робототехника там только развивается, поэтому, по запросу представителей Охи, наш оргкомитет подготовил отдельное направление соревнований, ориентированное на начинающих инженеров, - отмечает Илона Волошина, директор учебного центра «Активное Образование».

Организаторы соревнований просят тренеров и наставников команд еще раз убедиться, что участники готовятся по актуальным правилам. Действующие регламенты, с историей изменений, доступны на официальном сайте чемпионата.

На время соревнований все участники будут обеспечены горячим обедом. Гости и болельщики организуют питание самостоятельно.

Для гостей, болельщиков и делегаций от образовательных организаций на сайте чемпионата опубликована программа мероприятия, которая позволит наиболее оптимально выбрать время посещения соревновательных площадок.

Напоминаем, что соревнования II Сахалинского чемпионата проходят под общей тематикой «Устойчивое развитие Сахалинской области», а разработанные уникальные задания отражают основные направления развития островного края:

Перевозка грузов (дополнительная категория);

Сахалинский туризм (младшая категория);

Сельское хозяйство (средняя категория);

Нефтегазовая промышленность (старшая возрастная категория).

Чемпионат проводится в школе № 1 города Южно-Сахалинска (ул. Амурская, 121).

Дополнительные вопросы по посещению площадок, регистрации команд и гостей можно задать по телефону (4242) 43-25-25 или по электронной почте olymp@ecit.ru.