В Южно-Сахалинске продолжаются обсуждения проектов ремонта дворов

В областном центре проходят встречи с жителями во дворах, которые в следующем году планируется отремонтировать в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Одна из самых оживленных встреч прошла во дворах домов № 157 и 159 по ул. Амурской и дома № 73 по пр. Победы. Здесь на суд жителей было представлено два проекта. Первый разработан специалистами МКП «Горархитектура». Он предполагает обустройство пешеходных зон, асфальтирование и расширение внутридворовых проездов, создание парковочных мест, а также установку спортивных и детских площадок на специализированное покрытие, озеленение и благоустройство территории. Примерно по такой схеме сейчас выполняется ремонт многих дворов областного центра.

Второй проект, представленный на обсуждение, был создан силами жителей. Они самостоятельно обратились к дизайнерам, провели исследования и разработали концепцию проекта «Двор без машин», который предполагает превращение всей территории двора в парковую зону - с обустройством пешеходных дорожек, установкой различных сооружений для спорта и детских игр и малых архитектурных форм, комплексным озеленением. Парковочные места планируется полностью вынести за пределы дворовой территории.

Один из активистов Виктор Маленков рассказал, что перед созданием проекта провел опрос, который позволил выявить социальный состав жильцов, а соответственно, предусмотреть количество детских игровых и спортивных площадок по возрастам, а также провести зонирование территории, чтобы охватить всех - детей, подростков, пожилых людей. Пилотный проект двора без машин по просьбе жителей был разработан в компании «Импульс групп».

- Сегодня в Южно-Сахалинске действует формат открытого разговора всех уровней власти с горожанами. Проекты выносят на суд жителей, они могут выбирать, делать замечания и, более того, создавать и предлагать к реализации что-то свое. Важно, чтобы все предложения соответствовали санитарным нормам и правилам, - подчеркнул на встрече председатель Сахалинской областной Думы Андрей Хапочкин.

Он добавил, что проекту еще предстоит множество обсуждений, согласований, необходимо учесть все градостроительные нормы.

Концепцию изучат и профильные специалисты администрации, после чего пройдет встреча с жителями, на которой проект «Двор без машин» обсудят с позиции возможности его реализации.