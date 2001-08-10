Жители Сахалинской области смогут бесплатно смотреть 20 телевизионных каналов в цифровом качестве

С 27 ноября в 35 населенных пунктах региона начнет работать второй мультиплекс. Услуга будет доступна жителям Курильского, Южно-Курильского, Северо-Курильского, Ногликского, Тымовского, Александровск-Сахалинского, Углегорского, Поронайского, Смирныховского, Макаровского, Томаринского районов. Об этлм ТИА «Острова» собщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

Позднее будут подключены еще 27 объектов сети цифрового телевещания. В результате во всех городах и селах островной области в отличном качестве будут доступны 20 программ пакета цифровых телеканалов.

С нового года Сахалин и Курилы вместе со всей Россией переходят от аналогового телевещания к цифровому. Гражданам, которые пользуются услугами кабельных сетей или спутникового телевидения, беспокоиться не о чем. Перемены затронут тех, кто использует старые телевизоры, уличные или комнатные антенны. Для приема цифрового телесигнала им потребуется приобрести современный телевизор или специальную приставку для аналогового телевизора. Ее цена – от 600 рублей.

Министерство социальной защиты Сахалинской области предоставит единовременную выплату на приобретение оборудования малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам, нуждающимся в поддержке. Льгота предоставляется в размере фактически понесенных расходов, но не должна превышать 15 тысяч рублей. За мерой поддержки можно обращаться после 1 января 2019 года.

В 46 отдаленных населенных пунктах региона будет организовано вещание через спутниковое оборудование. Региональное министерство цифрового развития и связи сегодня проводит адресную работу с жителями удаленных сел. Установка оборудования для спутникового вещания будет продолжена до конца года.

Напомним, перевод сетей телерадиовещания на цифровые технологии проводится по федеральной целевой программе «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2018 годы». В результате, прием обязательных общедоступных телеканалов без абонентской платы станет возможен во всех населенных пунктах России.

Сегодня во всех городах и селах островной области в отличном качестве доступны 10 программ пакета цифровых телеканалов: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург – Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». К концу 2018 года сахалинцы получат возможность принимать еще 10 каналов второго мультиплекса: «РЕН ТВ», «Спас», «СТС», «Домашний», «ТВ-3», «Пятница!», «Звезда», «Мир», «ТНТ», «Муз-ТВ».

Чтобы определить наличие цифрового эфирного телевизионного вещания в населенном пункте, следует обратиться в центр консультационной поддержки по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 213а, а также по телефону: 8-800-220-20-02 или электронной почте: consult@ortpc.ru.