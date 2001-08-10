Тихоокеанское
информационное агентство
27 Ноября 2018
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Музыкальный фонтан планируют установить в Южно-Сахалинске
10:31, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Собственникам административно-деловых и торговых центров необходимо актуализировать сведения о своих объектах в Росреестре

В Южно-Сахалинске осуществляется проверка объектов недвижимости, находящихся в частной собственности. Целью этой работы является определение вида фактического использования зданий площадью свыше 1000 кв. м для их последующего налогообложения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

При проведении мероприятий установлено, что в списках управления Росреестра по Сахалинской области имеется значительное количество объектов,   кадастровые номера которых не совпадают с фактически имеющимися, имеются объекты с задвоенными кадастровыми номерами, а также фактически несуществующие объекты. Это значительно снижает эффективность обследования объектов, а также допускает возможность их «двойного» налогообложения.

В целях актуализации имеющихся сведений собственникам административно-деловых и торговых центров необходимо обратиться в Росреестр для приведения имеющихся сведений в соответствие с правоустанавливающими документами и технической документацией.

Напомним, работа ведется на основании Постановления правительства Сахалинской области от 21.11.2014 №574 «О некоторых вопросах, касающихся определения перечня объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Сахалинской области, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость».

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