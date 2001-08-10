В Холмске сдан в эксплуатацию 30-квартирный арендный дом

Строение общей площадью около 2 тысяч квадратных метров находится на улице Школьной 18-А. Жилье предназначено для сдачи в коммерческий наём сотрудникам бюджетной сферы. Это уже второй дом, который построен в портовом городе за последние 3 года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

В новостройке - по 5 однокомнатных и трехкомнатных квартир, 20 помещений – двухкомнатные. Дом построен по энергосберегающей технологии. Конструктив монолитный сейсмоустойчивостью 9 баллов. Для отделки наружных стен использован японский фасад. На придомовой территории выполнено благоустройство.

В новые квартиры, где сделан современный ремонт, въехали 30 семей. Новоселы уже осмотрели жилые помещения и оценили живописный вид на море, который открывается из окон дома. В одной из квартир поселится семья заведующей отделением профилактики Холмской больницы Юлии Каленбет. На Сахалин она прибыла три года назад.

- Получение новой квартиры было моей давней мечтой. Теперь она сбылась - я смогу перевезти сюда мою семью, - сказала сотрудница медучреждения. - Квартира очень красивая. Всё устраивает. Замечаний к подрядчикам нет.

Цена проживания в таком доме - в два раза ниже среднерыночной. Аренда однокомнатной квартиры обойдется жильцам в 6,5 тысячи рублей в месяц, двухкомнатной – в 7 тысяч, а трехкомнатной – в 8 тысяч рублей. Кроме того, арендаторы могут выкупить полученное жилье, используя льготный заем от Сахалинского ипотечного агентства.

- Для семей с одним ребенком мы предоставляем кредит со ставкой 7 процентов годовых, с двумя детьми – 3,5 процента, с тремя и более – 0 процентов. Беспроцентная ипотека доступна также жителям Курильских островов, - сказал руководитель Сахалинского ипотечного агентства Геннадий Осипов.

Сейчас в Холмске строятся еще три многоквартирных арендных дома на улице Ливадных. Два из них имеют по 25 квартир, в третьем – 60 квартир.

Всего за последние три года Сахалинское ипотечное агентство сдало в эксплуатацию 37 многоквартирных жилых домов в 14 муниципальных образованиях области. Это около 64 тысяч квадратных метров жилья. Новоселами стали больше тысячи семей, среди которых работники здравоохранения, образования, культуры, спорта, сотрудники силовых структур, муниципальных предприятий, молодые специалисты.