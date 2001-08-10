Ратрак «Pisten Bully 400» появился в южно-сахалинской спортивной школе
Снегоуплотнительную технику приобрели в рамках подготовки к I зимним международным играм «Дети Азии». Машину будут использовать на новом лыже-биатлонном комплексе. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
На Сахалин прибыл ратрак «Pisten Bully 400». Это одна из самых больших и мощных машин в парке школы зимних видов спорта. Новая техника позволит одновременно делать четыре лыжни. Это необходимо для проведения международных соревнований.
- Долгожданная техника. Она прибыла к нам из Германии. Ратрак практически в полной комплектации. У него нет только лебедки, которая позволит работать на трамплинном комплексе. Однако, такая техника у нас уже есть. Всего у нас в учреждении 3 машины, - рассказал директор СШОР зимних видов спорта Максим Шибаров.
Ратраки Pisten Bully являются лучшей в мире техникой для подготовки лыжных и горнолыжных трасс. Модель, которая прибыла на Сахалин, обошлась чуть больше чем в 32 миллиона рублей. На подготовку трассы ее выпустят, как только глубина снега достигнет 30-40 сантиметров.
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