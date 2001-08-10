На Сахалине приступили к подготовке шествия огня игр «Дети Азии»
Перед открытием I зимних международных спортивных игр «Дети Азии» состоится шествие огня. Он прибудет на Сахалин из Якутии. Пламя, помещенное в специальную капсулу, пройдет все районы Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики островного региона.
Сегодня организаторы игр проводят рабочие встречи в районах области. Совещания уже прошли в Корсакове, Долинске, Аниве, Холмске, Углегорске, Томари, Макарове и Поронайске, Александровск-Сахалинском и Тымовском. Там создали рабочие группы, которые займутся организацией шествия в своем муниципалитете. Специалистам на местах необходимо проработать сценарий мероприятия, маршрут движения огня по району и составить список факелоносцев. Все это необходимо сделать до 10 декабря.
В некоторых районах уже начали прорабатывать маршрут. Огонь пройдет не только по муниципалитетам, но и селам острова. Пламя доставят и на Курильские острова.
Зажгут огонь игр 22 декабря в природном парке России «Ленские столбы». Он находится в Якутии. Оттуда пламя доставят в столицу Республики – Якутск. А 31 декабря символ игр прибудет в Южно-Сахалинск. Его отдадут под ответственное хранение администрации областного центра.
Перемещения огня вновь продолжатся после новогодних праздников. Сначала пламя побывает на Курильских островах, а уже потом его встретят в Охе. Символ игр, как и Олимпийский огонь, проедет все районы острова. Снова вернутся в Южно-Сахалинск он должен 9 февраля. В этот день состоится открытие I зимних международных спортивных игр «Дети Азии».
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