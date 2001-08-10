Тихоокеанское
информационное агентство
28 Ноября 2018
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На вулкане Эбеко зафиксирован пепловый выброс
15:53, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалин идет циклон

На Сахалин идет циклон

Со второй половины ночи 28 ноября на территории Охинского района прогнозируется сильный снег, сильная метель при ветре 18-23 м/с (видимость менее 500 м). Кроме того, со второй половины ночи 28 ноября в Ноглинском, Александровск-Сахалинском и Тымовском районах ожидается снег и слабая метель при ветре 12-17 м/с, порывы до 22 м/с, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

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