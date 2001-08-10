Южно-сахалинских бизнесменов приглашают принять участие в конкурсе на лучшее новогоднее оформление

Ежегодный городской смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка с 1 декабря стартует в Южно-Сахалинске. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Оценивать оформление будут по следующим критериям:

- оформление по новогодней тематике фасада предприятия и входной группы с применением праздничных светотехнических элементов;

- оформление вывески с новогодним поздравлением;

- наличие на прилегающей территории искусственных или живых елей, декорирование деревьев праздничными световыми гирляндами;

- оформление прилегающей территории с использованием ледяных фигур, сказочных новогодних объемных персонажей, выполненных разными технологиями;

- художественное оформление интерьера торговых залов, залов обслуживания и витрин в новогодней тематике;

- наличие форменной одежды обслуживающего персонала с использованием новогодней тематики;

- наличие тематически оформленных ценников (в предприятиях розничной торговли), карт меню (в предприятиях общественного питания), прейскурантов (в предприятиях бытового обслуживания);

- применение современных решений в художественно-оформительской деятельности предприятий, использование новейших дизайнерских концепций;

- организация тематических выставок-продаж, дегустаций, проведение праздничных акций.

Победителей ждут денежные призы. За первое место - от 80 до 150 тыс. рублей, за второе - от 50 до 100 тыс. рублей, за третье - от 20 до 50 тыс. рублей.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 5 декабря в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка по адресу: г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, 62а, кабинет № 7 (приемная), или по факсу 300-672. Контактный телефон 300-737, доб. 1, 2, 3 (отдел торговой политики). Итоги будут подведены после 20 декабря.

Дополнительная информация размещена на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/1548).