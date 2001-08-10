Южно-сахалинских бизнесменов приглашают принять участие в конкурсе на лучшее новогоднее оформление
Ежегодный городской смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка с 1 декабря стартует в Южно-Сахалинске. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Оценивать оформление будут по следующим критериям:
- оформление по новогодней тематике фасада предприятия и входной группы с применением праздничных светотехнических элементов;
- оформление вывески с новогодним поздравлением;
- наличие на прилегающей территории искусственных или живых елей, декорирование деревьев праздничными световыми гирляндами;
- оформление прилегающей территории с использованием ледяных фигур, сказочных новогодних объемных персонажей, выполненных разными технологиями;
- художественное оформление интерьера торговых залов, залов обслуживания и витрин в новогодней тематике;
- наличие форменной одежды обслуживающего персонала с использованием новогодней тематики;
- наличие тематически оформленных ценников (в предприятиях розничной торговли), карт меню (в предприятиях общественного питания), прейскурантов (в предприятиях бытового обслуживания);
- применение современных решений в художественно-оформительской деятельности предприятий, использование новейших дизайнерских концепций;
- организация тематических выставок-продаж, дегустаций, проведение праздничных акций.
Победителей ждут денежные призы. За первое место - от 80 до 150 тыс. рублей, за второе - от 50 до 100 тыс. рублей, за третье - от 20 до 50 тыс. рублей.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 5 декабря в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка по адресу: г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, 62а, кабинет № 7 (приемная), или по факсу 300-672. Контактный телефон 300-737, доб. 1, 2, 3 (отдел торговой политики). Итоги будут подведены после 20 декабря.
Дополнительная информация размещена на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/1548).
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