Галина Карелова: В неделю приемов граждан будет работать свыше 30 тысяч дополнительных площадок «Единой России»

Во Всероссийской неделе приемов «Единой России», приуроченной к 17-летию «Единой России», участвуют Центральная общественная приемная Партии, 85 региональных и 2 615 местных приемных. Также планируется открыть более 30 тыс. дополнительных площадок по всей стране для встреч с гражданами, в том числе, в отдаленных территориях. Неделя приема «Единой России» завершится 2 декабря. Об этом сообщила председатель Комиссии Президиума Генерального совета «Единой России» по работе с обращениями граждан к Председателю Партии, заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова. Об этом ТИА «Острова» рассказали в отделе агитационно-пропагандистской работы РИК Сахалинского регионального отделения партии «Единая Россия».

Так, в Пермском крае открыты более тысячи дополнительных площадок, во Владимирской области – 306, в Псковской области – 230. В Дагестане открыты более 100 дополнительных площадок в муниципалитетах, в том числе площадки для приемов будут работать и в республиканских министерствах. В десяти муниципалитетах Мурманской области запланировано провести более 100 приемов граждан, дополнительные площадки открыты в Мурманске, Кировске, Апатитах, ЗАТО Североморск, ЗАТО Александровск, Кольском и Печенгском районах.

Карелова напомнила также, что 7-8 декабря состоится XVIII Съезд партии «Единая Россия». Накануне Съезда во всех регионах России прошли дискуссии о путях обновления партии, в ходе которых были собраны тысячи предложений.

- Неделя приемов также будет очень важной. Уверена, что кроме личных просьб и вопросов, граждане выскажут свою точку зрения по поводу работы Партии, а также и по многим другим вопросам, требующим рассмотрения на Съезде, на региональном и федеральном уровне. Собственно, это и есть одна из основных сверхзадач традиционных приемов в день рождения Партии – сформировать актуальный наказ на предстоящий год и действовать в соответствии с ним, – резюмировала Карелова.

Как сообщила Наталья Захарчук, руководитель Региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Д. А. Медведева, в рамках Недели приемов руководители и специалисты органов власти региона и муниципалитетов, депутаты областной Думы, Городской Думы Южно-Сахалинска и районных Собраний встретятся с жителями на площадках региональной и местных общественных приемных, а также в помещениях школ, детских садов, различных предприятий и т.д. Всего создано более 100 дополнительных площадок.

В Региональной общественной приемной пройдут тематические приемы по разным вопросам – жилищным, земельным, благоустройства дворов. Также на площадке в Южно-Сахалинске с жителями встретятся депутат Государственной Думы ФС РФ Георгий Карлов, председатель Сахалинской областной Думы, Секретарь регионального отделения Партии «Единая Россия» Андрей Хапочкин, председатель Правительства области Вера Щербина, ее заместители, мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, вице-мэры областного центра. В районах также состоятся тематические приемы, а депутаты местных Собраний встретятся с избирателями в округах. Встречи будут проводиться и в выходные дни 1-2 декабря. Все обращения жителей будут взяты на контроль, по возможности заявителям окажут необходимую помощь.

- Это неделя особенно плотной работы. Уверена, что она поможет нам еще раз определить те проблемы, на решение которых нужно обратить особое внимание всем органам власти. Возможно, итогом недели приемов станет ряд законодательных инициатив. Наша задача – услышать, что волнует население и принять все посильные меры по снятию этих острых вопросов, - отметила Наталья Захарчук.