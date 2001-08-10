Сахалинский радиотелевизионный передающий центр начал вещание второго мультиплекса на Курильских островах

Сахалинский областной радиотелевизионный передающий центр РТРС провёл работы по расконсервации передающего оборудования объектов второго мультиплекса Курильских островов и городе Оха. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ФГУП «РТРС» Сахалинский ОРТПЦ.

С 28 ноября 2018 года началась тестовая трансляция второго мультиплекса в следующих населенных пунктах:

Оха – 46 телевизионный канал;

Северо-Курильск – 31телевизионный канал;

Курильск, Рейдово, Буревестник, Южно-Курильск, Менделеево, Головнино, Малокурильское, Крабозаводское - 30 телевизионный канал.

Пакет РТРС-2 (второй мультиплекс) включает в свой состав следующие телевизионные каналы: «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «МИР», ТНТ и «Муз ТВ».

Для приёма сигналов цифрового телевидения второго мультиплекса телезрителям необходимо произвести перенастройку своих телевизоров и цифровых приставок.

В Сахалинской области построены и действуют 62 цифровые станции, в том числе 9 станций на Курильских островах. На протяжении шести лет они обеспечивают цифровым сигналом 1-го мультиплекса более 98% жителей региона. Теперь количество цифровых телеканалов выросло вдвое. Это значит вдвое больше программ, новых лиц и интересных событий.

Встречать новый год и проводить новогодние праздники жители Курильских островов Сахалинской области смогут в компании уже 20-ти цифровых каналов.

Узнать больше о цифровом телевидении и способах подключения можно на сайте: СМОТРИЦИФРУ.РФ или на бесплатной горячей линии РТРС по тел. 8 800 220 20 02.