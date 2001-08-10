«Сахалин рядом»: островитяне научат москвичей делать сувениры из рыбьей кожи
Сахалинская делегация готовится принять участие в Дальневосточной ярмарке, которая будет проходить в столице на Тверской площади с 3 по 9 декабря. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.
Масштабное мероприятие входит в программу федерального проекта «Дни Дальнего Востока в Москве». Он реализуется при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, министерства РФ по развитию Дальнего Востока и правительства Москвы. В первой половине ноября в рамках проекта на кольцевую линию столичной подземки вышел новый тематический поезд «Дальневосточный экспресс». Его интерьер рассказывает о природе и экономике регионов самого большого федерального округа России, местных жителях, кухне и многом другом. Одним из первых пассажиров необычного поезда стал заместитель председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев.
По мнению организаторов, внимание москвичей и гостей столицы привлечет и предстоящая «Дальневосточная ярмарка». На Тверской площади москвичам и гостям столицы, в частности, предложат приобрести деликатесы, доставленные из отдаленной части страны.
- Уверен, продукция островных товаропроизводителей будет пользоваться большим успехом, - поделился Алексей Белик, заместитель председателя правительства Сахалинской области. – В сахалинском шале в зоне ярмарки, которая называется «Деревня рыбака», развернется продажа различных рыбных консервов, а также красной икры, вяленой, копченой и слабосоленой продукции.
В «Чайном доме» на ярмарке сахалинцы представят свою лучшую кондитерскую продукцию – конфеты «Птичье молоко», трюфели, мармелад с наполнителями из натурального сырья, сиропы из ягод, собранных на острове, - брусники, красники и лимонника. Кроме того, гостям предложат горячий сбитень с медом и таежным сбором, безалкогольный глинтвейн, выпечку и любимые островитянами корейские паровые пирожки пян се.
А в «Торговой галерее» будет организована продажа сувениров с логотипом «Сахалин рядом» - термостаканов, бутылок для воды, кружек, открыток, одежды, магнитов, часов и значков, а также ремесленных изделий коренных малочисленных народов Крайнего Севера, проживающих в Сахалинской области. Среди них - подсвечники и свистульки из полимерной глины в виде нерпы, брелоки с национальным нивхским орнаментом и магниты из рыбьей кожи. Освоить изготовление сувениров из этого необычного материала гостям ярмарки помогут мастер-классы, организованные островной делегацией.
В музыкальной программе ярмарки Сахалинскую область представит фольклорный ансамбль «Радостея» с русскими народными песнями.
Продолжатся «Дни Дальнего Востока в Москве» выставкой в «Экспоцентре» с 13 по 15 декабря. В эти дни для студентов и молодых специалистов, желающих получить перспективную работу, пройдет ярмарка вакансий ведущих предприятий дальневосточного региона. Здесь же можно будет узнать о мерах поддержки переселенцев. Например, о возможностях получения жилья или создания собственного бизнеса на льготных условиях.
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