Двери почты Деда Мороза вновь откроются для южносахалинцев

В центре досуга «Теремок» расположенному по адресу: Коммунистический проспект 2, с 1 декабря начнет свою работу почта Деда Мороза. Здесь каждый желающий кто верит в чудеса сможет опустить письмо зимнему волшебнику в специальный новогодний ящик. Как только он наполнится, послания упакуют и отправят почтой в Великий Устюг, где живет главный Дед Мороз страны. Об этом ТИА «Острова» сообщили в городском парке.

До 23 декабря, каждые среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье, можно побывать на выставке «Новый год и Рождество в открытках», узнать, как правильно писать письма Деду Морозу и изготовить своими руками открытку на мастер-классе. Запись на мероприятия обязательна по телефону: 25-33-82.

В эти же дни, кроме работы мастерской по изготовлению новогодней открытки на почте Деда Мороза, будут проходить и другие мастер-классы: «Декорирование новогодних шаров», «Роспись новогодних шаров», «Роспись деревянных фигурок», «Интерьерная игрушка «Снеговик», «Интерьерная игрушка «Новогодняя елка», «Интерьерная игрушка «Дед Мороз», «Интерьерная игрушка из шерсти «Лесная фея в зимнем наряде», «Рисование в технике Английская акварель «Зимний пейзаж», «Джутовая филигрань «Снежинка», «Шерстяная живопись «Зима», «Аппликация в технике Айрис фолдинг «Елка», «Рисование в стиле поп-арт «Снеговик», «Рисование за мастером (техника правополушарного рисования) «Нюша в костюме Снегурочки».