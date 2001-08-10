Двери почты Деда Мороза вновь откроются для южносахалинцев
В центре досуга «Теремок» расположенному по адресу: Коммунистический проспект 2, с 1 декабря начнет свою работу почта Деда Мороза. Здесь каждый желающий кто верит в чудеса сможет опустить письмо зимнему волшебнику в специальный новогодний ящик. Как только он наполнится, послания упакуют и отправят почтой в Великий Устюг, где живет главный Дед Мороз страны. Об этом ТИА «Острова» сообщили в городском парке.
До 23 декабря, каждые среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье, можно побывать на выставке «Новый год и Рождество в открытках», узнать, как правильно писать письма Деду Морозу и изготовить своими руками открытку на мастер-классе. Запись на мероприятия обязательна по телефону: 25-33-82.
В эти же дни, кроме работы мастерской по изготовлению новогодней открытки на почте Деда Мороза, будут проходить и другие мастер-классы: «Декорирование новогодних шаров», «Роспись новогодних шаров», «Роспись деревянных фигурок», «Интерьерная игрушка «Снеговик», «Интерьерная игрушка «Новогодняя елка», «Интерьерная игрушка «Дед Мороз», «Интерьерная игрушка из шерсти «Лесная фея в зимнем наряде», «Рисование в технике Английская акварель «Зимний пейзаж», «Джутовая филигрань «Снежинка», «Шерстяная живопись «Зима», «Аппликация в технике Айрис фолдинг «Елка», «Рисование в стиле поп-арт «Снеговик», «Рисование за мастером (техника правополушарного рисования) «Нюша в костюме Снегурочки».
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 09:01 Сегодня На сахалиснкой трассе в ДТП погиб человек
11:52 Сегодня «Сахалин рядом»: островитяне научат москвичей делать сувениры из рыбьей кожи
- 09:51 Сегодня Сахалинский радиотелевизионный передающий центр начал вещание второго мультиплекса на Курильских островах
- 10:10 Сегодня Труп мужчины нашли в подвале дома в Южно-Сахалинске
12:00 21 Ноября В Корсаковский район доставили 200 телок из Амстердама
18:01 22 Ноября В сахалинском селе Онор сдали арендный дом
- 14:05 22 Ноября Музыкальный фонтан планируют установить в Южно-Сахалинске
- 17:21 22 Ноября Больше 250 сахалинцев вступят в ряды Юнармии
16:34 29 Октября Между Сахалинской областью и губернаторством Хоккайдо подпишут пятилетний план о сотрудничестве
17:14 1 Ноября Японский бизнес заинтересован в сотрудничестве с рыбохозяйственным комплексом Сахалина и Курил
10:22 9 Ноября Сахалинская область планирует войти в число 30 регионов-лидеров Национального рейтинга инвестиционной привлекательности
11:43 13 Ноября На юге Сахалина получила разрешение на ввод в эксплуатацию крупная молочно-товарная ферма
Выбор редакции
- 17:37 Сегодня Жителям Сахалинской области будут диагностировать болезни печени при помощи нового оборудования
- 16:28 Сегодня Больше 70 процентов юных сахалинцев и курильчан регулярно занимаются в кружках и секциях
- 13:55 Сегодня Сахалинская сноубордистка завоевала бронзовую медаль этапа Кубка России
- 13:52 Сегодня Праздник робототехники прошел в детском саду «Веснушка» Южно-Сахалинска
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?