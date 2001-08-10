В Синегорске школьники провели благотворительную акцию
Благотворительную акцию провели школьники Синегорска и команда регионального фонда «Родные Острова».
В честь международного дня благотворительности ребята провели генеральную уборку в доме одного из жителей села.
Пропылесосить, помыть пол, вытереть пыль, постирать и повесить чистые занавески, вымыть посуду – все эти будничные дела по силам школьникам. А инвалидам и просто пожилым людям такая помощь порой очень нужна. Александр Алексеевич, а именно к нему в гости пришли ребята, перенес инсульт, поэтому был рад такому вниманию и помощи.
- Ребята согласились мгновенно, как только мы предложили им эту идею, - рассказывает Галина Климова, директор по учебно-воспитательной работе Синегорской школы. – Мы договорились, что будем на постоянной основе помогать нуждающимся. Наши ребята опытные, ранее уже проводили подобную работу с ветеранами.
Волонтеры становятся не просто помощниками, но еще и собеседниками пожилых людей. Это решает еще и вопрос нехватки общения, отмечают в региональном фонде «Родные Острова».
- Для нас это очень важное направление работы – работа в первую очередь с молодежью, - отмечает президент регионального фонда «Родные Острова» Александр Кан. – Это уроки добровольчества, которые учат состраданию и милосердию.
Такие благотворительные акции только Синегорском не закончатся. Сейчас совместно с департаментом образования города Южно-Сахалинска идет проработка данной темы. И совсем скоро волонтеры городских школ придут в гости к другим нуждающимся пожилым людям и инвалидам.
Как отмечают в департаменте образования, важно, чтобы подобная работа проводилась в каждой городской школе.
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