Сахалинэнерго усиливает меры по взысканию задолженности с потребителей
В ноябре в Сахалинской области 6 411 неплательщикам направлены уведомления о возможных ограничениях электроэнергии. Общая сумма долга потребителей (физических лиц) составила на 1 ноября 364,2 млн рублей. До конца года осталось чуть больше месяца, за этот период энергетики намерены ограничить подачу электроэнергии тем, чей долг превышает два норматива потребления, сообщили в энергетической компании.
Несвоевременные платежи грозят должникам не только введением ограничений в подаче электроэнергии, но и принудительным взысканием задолженности через суд. На сегодняшний день уже взыскано около 49 млн рублей из ранее заявленных на взыскание 55 млн рублей.
В случае, если должники не исполняют судебные решения, к принудительному взысканию задолженности подключается служба судебных приставов, на имущество и доходы неплательщиков может быть наложен арест, ограничен выезд за границу. Кроме того, должников-автовладельцев, избегающих встреч и с энергетиками, и с судебными приставами, могут во время специальных рейдов остановить на городских улицах и загородных трассах. «Отсеять» в потоке автомобилей должника помогает аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав». Специальная камера сканирует регистрационные номера, программа проверяет их по базе данных и в случае совпадения выдает на экран ноутбука сведения о должнике. Инспектор ГИБДД останавливает автомобиль, а судебный пристав-исполнитель имеет возможность взыскать долг на месте.
Неплатежи потребителей – это те средства, которые энергокомпания не может вложить в поддержание инфраструктуры, направить на модернизацию объектов. Растущая задолженность может вылиться в дефицит денежных средств при закупке топлива для производственных нужд Сахалинэнерго, оплаты услуг подрядных организаций, выплаты заработной платы коллективу.
Сахалинэнерго напоминает потребителям о необходимости своевременных расчетов за потребленную электроэнергию, рекомендует не доводить дело до судебных разбирательств. В случае отсутствия возможности единовременно и в полном объеме погасить образовавшуюся задолженность, энергетики предлагают заключить соглашение о реструктуризации. Поэтапное погашение долга и оплата текущего электропотребления позволят потребителям в полной мере продолжать пользоваться коммунальными ресурсами.
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