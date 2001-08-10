Праздник робототехники прошел в детском саду «Веснушка» Южно-Сахалинска

Турнир по робототехнике между двумя командами воспитанников прошел в детском саду «Веснушка». Это стало одним из мероприятий в рамках подготовки ребят к общегородским соревнованиям по техническому творчеству. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Гостями турнира стали мультипликационные герои, прекрасно разбирающиеся в технике и всегда готовые помочь любознательным малышам, фиксики Симка и ее младший брат Нолик. Перед началом состязаний присутствующие погрузились в историю создания первого конструктора и поближе познакомились со страницами биографии тех, чей творческий порыв стал прообразом современных конструкторов.

Зрителями турнира стали педагоги и сверстники из других групп, которые шумно и весьма эмоционально поддерживали участников команд. За отведенное время дошколятам предстояло не только собрать роботов-помощников, но и придумать короткую презентацию результата своей работы. Пока одни собирали модели роботов, другие читали стихи про конструирование, отгадывали ребусы и тематические загадки.

Шестилетний Вадим Громадин только учится программировать роботов. Но трудностей на первом этапе не боится. Тренируется и дома, и в детском саду. Его коллега по команде - шестилетняя Альбина Мухамедшина предпочла играм в куклы создание роботов. - Мне интересней создавать своих роботов и управлять ими. На турнире ребята успешно справились с заданием и собрали модель робота-вертолета. Среди собранных на скорость образцов были также машины-фонари, роботы-помощники по дому и много других.

- Ребята нарабатывают навыки конструирования. Программировать помогают педагоги. Занятия проходят два раза в неделю с детьми начиная со старшей группы. На средства муниципального гранта конкурса «Мы и наш город» были докуплены наборы конструкторов. Отмечу, что активно участвуем в таких проектах, стараемся по возможности чаще привлекать дополнительные источники для реализации инициатив. Это хорошее дополнение к бюджету учреждения, - рассказала преподаватель робототехники, воспитатель Виктория Курчатова.

По итогам турнира все команды успешно справились с заданиями, а ребят отметили дипломами.

На сегодняшний день занятия по робототехнике организованы на базе 13 садов областного центра. По словам директора департамента образования Анастасии Киктевой, за последнее время удалось расширить возможности детских садов и школ по поддержке интереса детей к техническому творчеству.

- Актуальность этого направления в современных условиях только растет. И мы стараемся идти в ногу со временем. Организуем курсы для педагогов, закупаем оборудование для занятий с детьми, проводим общегородские фестивали, ориентированные в том числе и на детей дошкольного возраста. У нас налажено сотрудничество с Российской ассоциацией образовательной робототехники (г. Москва), выступающей инициатором престижных всероссийских соревнований «Инженерные кадры России», - рассказала она.