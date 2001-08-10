Тихоокеанское
информационное агентство
28 Ноября 2018
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На вулкане Эбеко зафиксирован пепловый выброс
14:00, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Ряд улиц Южно-Сахалинска 29 ноября ограничат в подаче холодного водоснабжения

В связи с продолжающейся реконструкцией магистрального водопровода по ул. Комсомольской 29 ноября холодное водоснабжение вновь отключат в жилых домах и административных зданиях, расположенных в квадратах:

пр. Мира – ул. Сахалинская – ул. Милицейская – ул. Бумажная;

ул. Сахалинская – ул. Комсомольская – ул. Хабаровская – ул. Чехова. Ограничения продлятся с 09.00 до 20.00, сообщили ТИА «Острова» .

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