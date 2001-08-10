Жителям Сахалинской области будут диагностировать болезни печени при помощи нового оборудования

В региональном СПИД-центре установили аппарат «Фиброскан». С его помощью медицинские работники могут за 3-5 минут оценить поражения тканей печени различной степени. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.

- «Фиброскан» оказывает существенную помощь в работе. У нас большая группа пациентов с хроническими вирусными гепатитами, много людей с жировыми поражениями печени. Ранее для аналогичного обследования использовался аппарат УЗИ, круг действий которого ограничен. Результаты, полученные при помощи нового оборудования, помогают специалистам определить дальнейшую тактику лечения, – сообщила врач СПИД-центра Людмила Че.

Аппарат достаточно прост в использовании, навыками работы на нём уже владеют четыре врача-инфекциониста медицинского учреждения. Это позволяет им самостоятельно наблюдать за динамикой состояния здоровья профильных пациентов. В этом году в медучреждение поступит ещё один новый аппарат –ультразвуковой сканер, который также может определять степень фиброза печени.

Это заболевание, при котором происходит постепенная замена ткани органа на грубую, рубцовую. Его вызывают вирусные гепатиты, другие болезни, постоянное употребление алкоголя. В отличие от цирроза печени, при фиброзе возможно восстановление эластичности печени.

Главный врач СПИД-центра Елена Ломакина напомнила, что в Сахалинской области с 2014-го года работает программа для пациентов с хроническими вирусными гепатитами. Она предусматривает лечение больных со сложным фиброзом печени.

- За это время противовирусные препараты получили более 500 человек. В 85 процентах случаев заболевания гепатитом удалось добиться излечения. Пациентам с гепатитом В оказывается поддерживающее лечение, – сказала главный врач.