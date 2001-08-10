Сахалинцам и курильчанам предлагают не переплачивать за стоматологию

Лечить и протезировать зубы – удовольствие не из дешевых, а найти клинику, цены в которой ниже рыночных, бывает очень непросто. Сегодня мы предложим вариант, который устраивает многих и по стоимости и качеству лечения. Им успешно воспользовалась жительница Сахалинской области. – Вы знаете, я недавно вернулась из китайского города Хэйхэ, куда летала лечить зубы, – рассказывает жительница Александровска-Сахалинского Галина Ильинична. – Можете мне не верить, но я до сих пор под впечатлением. Соотношение цены и качества меня приятно поразили. Изначально я, конечно, решила лечиться именно в Южно-Сахалинске. Но то ли клинику не ту выбрала, то ли доктор был неопытный, но протезы не прижились, и пришлось их снять. Нет, я не сомневаюсь, что и у нас есть высококлассные специалисты, видать мне просто не повезло. Но в итоге все получилось даже лучше, чем хотелось. – Как же вас занесло в Хэйхэ? – Сарафанное радио помогло. Где-то слышала, может, читала. А потом мне в руки попала визитка клиники в Хэйхэ. Я изначально сомневалась – другое государство, мало ли что. Но потом подумала, узнала об этой клинике чуть больше и решилась. Позвонила туда, мне все подробно рассказали. Успокаивало еще и то, что больница государственная.

– Как добирались до места? – Решившись на лечение, я за три дня предупредила клинику о своем приезде. В Благовещенске нас встречала женщина, которая помогла заполнить таможенные документы. На китайской стороне нашу группу встретил представитель больницы. Так как было уже поздно, он отвез нас в гостиницу, а утром мы поехали в клинику, где ждал доктор. Пациентов там очень много, и не только из России. Я даже видела там африканца. Очереди есть, но небольшие. – Можно заранее узнать, какая сумма понадобится на лечение или протезирование? – Это государственная клиника, у них есть прайс, и согласно его расценкам можно выбрать необходимый вид протезирования, сплав и так далее. Цены поражают, можно найти очень бюджетное лечение. – Лечение-то бюджетное, а что делать, к примеру, если через месяц выпадут зубы? – Знаете, я уже два месяца с новыми зубами и не испытываю никаких проблем. Да, вначале было небольшое чувство дискомфорта, но при той процедуре, которую я делала, это неизбежно при лечении в любой клинике. Кроме того, мне дали пластиковую карту, где написано, что гарантия проделанной работы составляет год. Но в каждом отдельном случае специалист сам может дать гарантию на более длительный срок, и потом несет за это ответственность. Мой доктор сказал, что ближайшие десять лет минимум я могу вообще не переживать о зубах.

– И все-таки хотелось бы чуть больше подробностей, сильно отличаются цены в Южном и Хэйхэ? – Очень! Я три года назад делала зубы в областном центре, хотя и живу в Александровске-Сахалинском. Просто у нас не выполняют подобные процедуры. Так вот, во-первых, мне пришлось все лето ездить в Южный, тратить очень много времени, а во-вторых, после оплаты услуг мы долго восстанавливали семейный бюджет. Лечение ударило по карману. Все было качественно, но в Хэйхэ сделали не хуже, лечение заняло всего лишь пять дней. А заплатила за все в два раза дешевле по сравнению с сахалинскими ценами 2015 года! Теперь прикиньте, выгодно ли это или нет. Еще прибавим к этому, что в гостиницу мы жили и завтракали бесплатно, нам выделили сопровождающего. То есть я оплачивала только билеты и само лечение. В номере было очень уютно и чисто. Мне понравилось, как нас встретили, сопровождали на экскурсиях, когда мы ездили в русскую деревню, где снимали фильм «А зори здесь тихие». Куда бы мы ни поехали, нас везде сопровождали, если это было необходимо. В конце, перед отъездом, представитель клиники даже сводил нас в ресторан за свой счет. – То есть за пять дней вам сделали все, что было необходимо? – Мое лечение заняло пять дней, так как там были сложные процедуры, а вообще средний срок – три дня. Пока мы там жили и лечились, в соседнем номере поменялось уже три человека. Здесь все индивидуально. Сервис мне понравился, языковых сложностей не возникало, ведь это приграничный город, везде слышна русская речь. Мы чувствовали себя комфортно. Практически во всех магазинах принимают русские рубли, поэтому необязательно было менять деньги. Из преимуществ лечения в заграничном китайском городе я могу выделить скорость, что для меня было очень важно. И стоимость. Сейчас нужно смотреть, появятся ли какие-то проблемы через некоторое время. Но меня заверили, что с этим будет все в порядке. Разумеется, где и как лечить зубы – выбор каждого, но, если у меня вновь возникнет необходимость обратиться к стоматологу, мой выбор будет очевиден.