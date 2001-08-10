Голосование за благотворителя города продолжается в Южно-Сахалинске

Более 2500 жителей областного центра уже отдали свои голоса в поддержку участников конкурса «Благотворитель города Южно-Сахалинска — 2018». Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

В этом году за победу в номинациях конкурса и общественное признание борются 19 горожан и компаний.

Телефонное голосование продлится до 9 декабря (включительно). Для этого необходимо набрать номер +7 (4242) 300-960 и персональный код участника.

Напомним, «Благотворитель города» проводится в Южно-Сахалинске ежегодно на протяжении более 10 лет. Традиционно в нем принимают участие предприятия и организации всех форм собственности, осуществляющие благотворительную деятельность на территории городского округа, а также социально активные граждане.