По итогам года лучших учащихся Южно-Сахалинска традиционно поощрили премиями и стипендиями мэра

Более 100 учащихся и выпускников общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования Южно-Сахалинска были поощрены премиями и стипендиями мэра города по итогам года. Торжественная церемония для талантливых детей в сфере образования, культуры и спорта прошла в ГДК «Родина» при участии родителей и педагогов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

- Этим мероприятием мы подчеркиваем степень нашего уважения к подрастающему поколению. Мы гордимся вами! Список побед, которых добиваются наши дети, впечатляет. Сегодня мы многое делаем для того, чтобы ваше гармоничное развитие шло своим путем, чтобы Южно-Сахалинск стал действительно территорией счастливого детства, - отметил в своем приветственном слове глава областного центра Сегей Надсадин.

Он поблагодарил родителей и педагогов за воспитание и подготовку талантливых детей.

Сергей Надсадин вручил премию в номинации «Школа одаренных детей» директору детской музыкальной школы №1 Александру Гимро.

Разовыми стипендиями в номинации «Абитуриент» были отмечены:

Виктория Иноземцева, выпускница школы № 26, Лим Ен Чер и Юлия Цветкова, выпускники гимназии № 3, Лейла Цымбал, выпускница центральной детской музыкальной школы, Татьяна Антипова-Кирина, выпускница детской художественной школы, Диана Огай, выпускница детской школы искусств № 2, Дмитрий Перетягин, выпускник детской музыкальной школы № 5.

- Важно, чтобы у молодых талантов была мотивация продолжать обучение, чтобы они понимали, что их ценят, - поделился впечатлением о награждении Дмитрий Перетягин. - Сейчас я поступил в колледж искусств. Потом закончу обучение на материке и вернусь сюда работать, это мой родной город, мне он нравится.

Разовые стипендии в номинации «Конкурс» получили:

Лев Зинник (ДШИ «Этнос»), Эллина Заец (ЦДМШ), Тимур Кимежук (школа № 3 им. Героя России Сергея Ромашина).

Премии в этой же номинации были удостоены:

команда «Сахалинские кадеты», руководитель Павел Арефьев (кадетская школа), футбольная команда девушек «ЮВЕНТА», тренер Владимир Пинигин (школа № 32), ансамбль русских народных инструментов, руководители Валентина Милова и Елена Баранникова (ДШИ «Этнос»).

Разовая стипендия в номинации «Абитуриент» в области спорта досталась выпускнику детско-юношеской спортивной школы игровых видов спорта Игорю Скоробогатову.

Обладателями разовых стипендий в номинации «Лучший по предмету» стали:

Валерия Бортновская (гимназия № 1 им. А. С. Пушкина), Екатерина Бутенко (школа № 34), Андрей Дружинин (гимназия № 2), Юлия Ким (лицей № 2), Ярослав Комлев (гимназия № 3), Илья Кузьминых (школа № 6), Андрей Семин (кадетская школа), Денис Тауренис (лицей № 2), Полина Черненко (школа № 1).

Разовыми стипендиями в номинации «Творческая одаренность» награждены:

Дарья Ирыгина (ДШИ № 4, номинация «Изобразительное творчество»), Ким Ми Ген (ДХШ, номинация «Изобразительное творчество»), Тигран Мовсесян (ДШИ № 4, номинация «Сольное инструментально-исполнительское искусство»), Никита Федосейкин (ДМШ № 1, номинация «Сольное инструментально-исполнительское искусство»), Юлия Синяговская (ДМШ № 1, номинация «Сольное пение»), Анастасия Меднова (ДМШ № 1, номинация «Сольное пение»), Данил Соловцов (ЦДМШ, номинация «Сольное пение»).

«Лучшими по предмету» в области искусств названы:

Диана Огай (ДШИ № 2), Мария Покатилова (ДШИ № 4), Анфиса Ульянова (ДХШ), Георгий Кондрашин (ЦДМШ), Валерия Тарюкина (ДХШ).

Премии «Творческая одаренность» присудили:

фольклорному ансамблю «Златица», руководитель Татьяна Рогова (ДШИ «Этнос»), ансамблю гитаристов «Гальярда», руководитель Виталий Огай (ДМШ № 1), ансамблю народных струнно-щипковых инструментов, руководитель Галина Син (ЦДМШ).

Праздничное настроение для гостей создавали оркестр народных инструментов «Сахалинская метелица» (ДМШ №1), ансамбль «Солнцеворот» (ДШИ «Этнос»), старший специальный хор «Юность» (ДШИ №4), хореографический ансамбль «Акварель» (ДШИ № 2), старший специальный хор «Гармония» (ДШИ № 1), ансамбль корейского танца «Ариран» (ДШИ «Этнос»), а также учащиеся ЦДМШ и ДШИ №2.

Кроме этого, премии «Выпускник» лучшим ученикам будут вручены в школах города.