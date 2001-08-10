По итогам года лучших учащихся Южно-Сахалинска традиционно поощрили премиями и стипендиями мэра
Более 100 учащихся и выпускников общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования Южно-Сахалинска были поощрены премиями и стипендиями мэра города по итогам года. Торжественная церемония для талантливых детей в сфере образования, культуры и спорта прошла в ГДК «Родина» при участии родителей и педагогов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
- Этим мероприятием мы подчеркиваем степень нашего уважения к подрастающему поколению. Мы гордимся вами! Список побед, которых добиваются наши дети, впечатляет. Сегодня мы многое делаем для того, чтобы ваше гармоничное развитие шло своим путем, чтобы Южно-Сахалинск стал действительно территорией счастливого детства, - отметил в своем приветственном слове глава областного центра Сегей Надсадин.
Он поблагодарил родителей и педагогов за воспитание и подготовку талантливых детей.
Сергей Надсадин вручил премию в номинации «Школа одаренных детей» директору детской музыкальной школы №1 Александру Гимро.
Разовыми стипендиями в номинации «Абитуриент» были отмечены:
Виктория Иноземцева, выпускница школы № 26, Лим Ен Чер и Юлия Цветкова, выпускники гимназии № 3, Лейла Цымбал, выпускница центральной детской музыкальной школы, Татьяна Антипова-Кирина, выпускница детской художественной школы, Диана Огай, выпускница детской школы искусств № 2, Дмитрий Перетягин, выпускник детской музыкальной школы № 5.
- Важно, чтобы у молодых талантов была мотивация продолжать обучение, чтобы они понимали, что их ценят, - поделился впечатлением о награждении Дмитрий Перетягин. - Сейчас я поступил в колледж искусств. Потом закончу обучение на материке и вернусь сюда работать, это мой родной город, мне он нравится.
Разовые стипендии в номинации «Конкурс» получили:
Лев Зинник (ДШИ «Этнос»), Эллина Заец (ЦДМШ), Тимур Кимежук (школа № 3 им. Героя России Сергея Ромашина).
Премии в этой же номинации были удостоены:
команда «Сахалинские кадеты», руководитель Павел Арефьев (кадетская школа), футбольная команда девушек «ЮВЕНТА», тренер Владимир Пинигин (школа № 32), ансамбль русских народных инструментов, руководители Валентина Милова и Елена Баранникова (ДШИ «Этнос»).
Разовая стипендия в номинации «Абитуриент» в области спорта досталась выпускнику детско-юношеской спортивной школы игровых видов спорта Игорю Скоробогатову.
Обладателями разовых стипендий в номинации «Лучший по предмету» стали:
Валерия Бортновская (гимназия № 1 им. А. С. Пушкина), Екатерина Бутенко (школа № 34), Андрей Дружинин (гимназия № 2), Юлия Ким (лицей № 2), Ярослав Комлев (гимназия № 3), Илья Кузьминых (школа № 6), Андрей Семин (кадетская школа), Денис Тауренис (лицей № 2), Полина Черненко (школа № 1).
Разовыми стипендиями в номинации «Творческая одаренность» награждены:
Дарья Ирыгина (ДШИ № 4, номинация «Изобразительное творчество»), Ким Ми Ген (ДХШ, номинация «Изобразительное творчество»), Тигран Мовсесян (ДШИ № 4, номинация «Сольное инструментально-исполнительское искусство»), Никита Федосейкин (ДМШ № 1, номинация «Сольное инструментально-исполнительское искусство»), Юлия Синяговская (ДМШ № 1, номинация «Сольное пение»), Анастасия Меднова (ДМШ № 1, номинация «Сольное пение»), Данил Соловцов (ЦДМШ, номинация «Сольное пение»).
«Лучшими по предмету» в области искусств названы:
Диана Огай (ДШИ № 2), Мария Покатилова (ДШИ № 4), Анфиса Ульянова (ДХШ), Георгий Кондрашин (ЦДМШ), Валерия Тарюкина (ДХШ).
Премии «Творческая одаренность» присудили:
фольклорному ансамблю «Златица», руководитель Татьяна Рогова (ДШИ «Этнос»), ансамблю гитаристов «Гальярда», руководитель Виталий Огай (ДМШ № 1), ансамблю народных струнно-щипковых инструментов, руководитель Галина Син (ЦДМШ).
Праздничное настроение для гостей создавали оркестр народных инструментов «Сахалинская метелица» (ДМШ №1), ансамбль «Солнцеворот» (ДШИ «Этнос»), старший специальный хор «Юность» (ДШИ №4), хореографический ансамбль «Акварель» (ДШИ № 2), старший специальный хор «Гармония» (ДШИ № 1), ансамбль корейского танца «Ариран» (ДШИ «Этнос»), а также учащиеся ЦДМШ и ДШИ №2.
Кроме этого, премии «Выпускник» лучшим ученикам будут вручены в школах города.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:11 Сегодня Новая ферма обеспечит жителям Сахалинской области до 7 тысяч тонн молока и 200 тонн мяса в год
12:12 Сегодня В экономике Сахалинской области отмечен рост основных социально-экономических показателей
- 12:01 Сегодня Южносахалинка быстро погасила долг перед банком, чтобы не лишиться автомобиля
- 11:54 Сегодня Голосование за благотворителя города продолжается в Южно-Сахалинске
18:01 22 Ноября В сахалинском селе Онор сдали арендный дом
- 14:05 22 Ноября Музыкальный фонтан планируют установить в Южно-Сахалинске
12:00 23 Ноября На страже отопительного сезона на Сахалине стоят 115 бригад
- 17:21 22 Ноября Больше 250 сахалинцев вступят в ряды Юнармии
16:34 29 Октября Между Сахалинской областью и губернаторством Хоккайдо подпишут пятилетний план о сотрудничестве
17:14 1 Ноября Японский бизнес заинтересован в сотрудничестве с рыбохозяйственным комплексом Сахалина и Курил
10:22 9 Ноября Сахалинская область планирует войти в число 30 регионов-лидеров Национального рейтинга инвестиционной привлекательности
11:43 13 Ноября На юге Сахалина получила разрешение на ввод в эксплуатацию крупная молочно-товарная ферма
Выбор редакции
- 16:28 Сегодня На Сахалине в рамках акции «Безопасный лед» проведено несколько сотен профилактических бесед
- 16:03 Сегодня По итогам года лучших учащихся Южно-Сахалинска традиционно поощрили премиями и стипендиями мэра
- 15:58 Сегодня Сахалинец стал бронзовым призером международных соревнований
- 15:15 Сегодня Транспортные полицейские Сахалина задержали "синтетчитцу"
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?