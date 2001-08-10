На Сахалине в рамках акции «Безопасный лед» проведено несколько сотен профилактических бесед
С 26 ноября на Сахалине проходит I этап общероссийской профилактической акции «Безопасный лед». В рамках этого мероприятия сотрудники Главного управления МЧС России по Сахалинской области и подчиненных подразделений активизируют работу по предупреждению происшествий на водных объектах. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.
В соответствии с планом, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам и спасатели проводят дополнительные рейды в местах возможного выхода людей на ещё неокрепший лед, а также посетят учебные заведения, где проведут уроки на тему безопасности на водных объектах в зимнее время года.
«Предотвращению чрезвычайных ситуаций сотрудники МЧС России уделяют повышенное внимание. В этом году ледостав начался позднее чем в прошлом и по-прежнему лед не достигает безопасной толщины. В связи с чем мы напоминаем, что для безопасного нахождения на водоеме зимой, толщина льда должна быть не менее 7-10 см. Также, в рамках этой акции, в школах проводятся занятия с подрастающим поколением. С детьми делятся жизненно важными сведениями о мерах безопасности при нахождении на водных объектах в зимний период. В ходе занятий специалисты ГИМС и спасатели, совместно с органами местного самоуправления, приводят примеры беспечности и пренебрежения правилами безопасности, повлекшие за собою трагические события» – рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам Сахалинской области Геннадий Белослудцев.
В ходе первого этапа акции «Безопасный лед» организована работа 20 профилактических и 12 патрульных групп общей численностью более 100 человек. Мероприятиями охвачено 10 мест несанкционированного выхода людей на лед, а также 47 детских образовательных учреждений. Проведено несколько сотен профилактических бесед с населением и 67 занятий с подрастающим поколением.
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