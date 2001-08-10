Через две недели на Сахалине и Курилах пройдёт массовая диспансеризация

Более 84 тысяч жителей Сахалинской области планируется охватить диспансеризацией в этом году. Как стало известно ТИА «Острова», по предварительным итогам, абсолютно здоровы четверть сахалинцев и курильчан, прошедших медицинские обследования.

Многие из пациентов имеют факторы риска, угрожающие здоровью, или уже резвившиеся заболевания. Диспансеризация помогает выявить проблему на ранней стадии и своевременно начать лечение.

– Многие хронические заболевания на ранних стадиях протекают бессимптомно, поэтому, чем раньше выявить начальные проявления недуга или риск их развития, тем успешнее будет лечение. Именно для этого и существует диспансеризация, – подчеркнула главный врач областного центра медицинской профилактики Елена Столярова.

По словам специалиста, по числу выявленных случаев лидируют нарушения сердечно-сосудистой системы. На втором и третьем местах – болезни эндокринной и пищеварительной систем.

Также в ходе диспансеризации было выявлено и клинически подтверждено 38 онкологических заболеваний. Среди них лидируют рак предстательной и молочной желез.

Диспансеризация включает два этапа. На первом – проводится анкетирование, флюорография, измерение уровня сахара в крови, артериального давления, антропометрия. Начиная с определенного возраста, этот перечень увеличивается: добавляются ЭКГ, онкоскрининг и другие исследования. Если есть основания для дальнейшего обследования, то пациент проходит второй этап.

Медицинские осмотры в рамках диспансеризации проводятся один раз в три года. С 2018 года для людей старше 49 лет введены дополнительные исследования: маммография, а также анализ кала на скрытую кровь – этот метод является наиболее эффективным в выявлении проблем с желудочно-кишечным трактом.

Для оповещения людей о возможности пройти диспансеризацию действует СМС-рассылка, которую проводят представители медицинских страховых кампаний. Работники медицинских организаций также принимают участие в информировании граждан о необходимости пройти обследование.

Уделить внимание своему здоровью, пройти комплекс диагностических мероприятий можно и вне диспансеризации. 11 декабря на Сахалине пройдет большая профилактическая акция. В этот день во всех муниципальных образованиях региона организуют медицинские площадки, где можно будет сдать анализы на холестерин и сахар, измерить внутриглазное давление, пройти флюорографию и маммографию. В Южно-Сахалинске будет работать 14 площадок – на площади Ленина, в торговых центрах, на предприятиях.