Роскачество перед Новым годом проверит мандарины

В преддверии Нового года Роскачество запускает спецпроект – масштабную проверку мандаринов. Исследование позволит устранить путаницу в сортах мандаринов, определить, какие из них - самые сладкие, в каких - меньше всего косточек, ответить на вопросы о безопасности китайских мандаринов, а также оценит, полезен ли этот фрукт, сообщили ТИА "Острова" в учреждении.

В спецпроекте Роскачества примут участие мандарины, закупленные экспертами в разных точках продаж: и в сетевых супермаркетах, и на рынках, и в магазинах «у дома». В исследование войдут несколько сортов из Перу, Южной Африки, Турции, Китая и России, а также Марокко. Важное примечание: столь популярные абхазские мандарины появятся на прилавках только в декабре – они созревают в середине ноября, а значит, их появление на прилавках в ноябре маловероятно. Однако эксперты проверят абхазские мандарины в начале декабря, результаты испытаний войдут в предновогодний спецпроект.

Мандарины пройдут проверку более чем по 250 показателям качества и безопасности, большая доля которых – наличие разных видов пестицидов как в составе кожуры, так и в мякоти. Тщательное исследование по данному показателю важно в том числе для проверки популярного потребительского мифа о том, что мандарины из Китая больше всех «напичканы» пестицидами.

Помимо этого, эксперты проверят мандарины на наличие ГМО, нитратов, посторонних примесей, плесени и грибков. Среди показателей, по которым пройдет исследование, также степень зрелости мандаринов, количество косточек в плодах, обработка плодов воском, соотношение плода и кожуры, массовая доля сока и сахара, содержание сорбиновой кислоты, витаминов группы B. По итогам исследования будет составлен подробный «мандариновый» гид, чтобы потребители смогли сделать быстрый и верный выбор мандаринов, соответствующих их вкусам.

Внешне мандарины должны быть свежими, цельными, чистыми и здоровыми. На них не допускается повреждений сельскохозяйственными вредителями, болезнями, механических повреждений, ушибов и/или крупных зарубцевавшихся поверхностных порезов.

Однако внешние дефекты все же допускаются. По словам специалистов, небольшие потертости, царапины, вкрапления в поры кожуры никак не влияют на вкус и качество мандаринов. Главное, чтобы данные повреждения не переходили в гниль. Также не стоит обращать внимание на воздушную прослойку, пухлость мандаринов – это не дефект, это сортовая особенность мандарина.

Какие сорта можно встретить на российских прилавках - настоящие китайско-японские: сорта шивамикан, сатсума. В древние времена на Востоке они были доступны только монаршим особам - мандаринам, отсюда и пошло название. Идентифицировать их можно по размеру и весу: они некрупные (до 30 грамм). Как правило, такие мандарины кислые или кисло-сладкие, без косточек. Сорт шивамикан - ранний, созревает уже в конце октября. Его плоды - приплюснутые с ярко-желтой кожурой. У мандаринов сатсума рыхлая бугристая кожура, грубая мякоть, дольки часто разного размера. Они созревают с ноября по декабрь.

Гибриды родом из Турции, Туниса, Марокко, Испании: муркотт, надоркотт, клементин и другие, всего около 70 сортов. Именно в гибридах чаще всего много косточек. Сорт муркотт вывели в 1913 году во Флориде, откуда он перекочевал в Бразилию и Перу. У нас его можно купить с ноября по февраль. Это гибрид мандарина и танжерина - он небольшой, с большим количеством мелких косточек и плотными перегородками, но сочный и сладкий. Сорт надоркот родом из Марокко. Это не очень сладкие мандарины с красноватой мякотью и легко отделяемой кожурой. Обычно в них нет косточек, но, переопыленные, они могут быть очень костлявыми. Они ранние: созревают уже летом и в продаже появляются раньше прочих. Самые вкусные из гибридных - клементины (их в 1902 году на Сицилии вывел священник отец Клемент, соединив мандарин и местный апельсин). Их плоды - сплющенной сверху и снизу формы, яркого оранжевого цвета, сладкие и сочные, с нежным запахом. Чаще всего именно клементины еще с октября продаются в России под видом абхазских мандаринов. Самый поздний сорт - пикси - можно найти в продаже в конце зимы. У них шаровидные плоды с тонкой желто-оранжевой кожурой, сочная мякоть без косточек, а еще они исключительно долго хранятся.

Какие мандарины лучше не брать - С плесенью на кожуре. Это признак антракноза, грибкового поражения. С вмятинами и слишком мягкими участками. Это означает, что фрукт начал подгнивать. Перезревшие и лежалые. Показатели - явно отстающая от мякоти кожура и слабо выраженный вкус. На таких плодах кожура легко лопается, под нее проникают бактерии.

Листочки – это не показатель свежести. Часто продавцы оставляют их для привлечения внимания. Но листочки мандаринов не вянут со временем, просто слегка подсыхают.

Кроме того, что мандарины поднимают настроение солнечным цветом и ароматом, который прочно ассоциируется с праздником, они содержат:

провитамин А, который снижает утомляемость глаз;

витамин B, который нормализует обмен веществ и улучшает сон;

витамин K и глюкозиды, которые укрепляют стенки кровеносных сосудов и благотворно влияют на сердце;

фитонциды, которые подавляют рост болезнетворных бактерий и стимулируют иммунитет.

Есть у них и противопоказания: они могут раздражать слизистые кишечника и желудка, поэтому не рекомендуются людям с заболеваниями ЖКТ. Кроме того, мандарин, как и все цитрусовые, сильный аллерген.

Подробные результаты исследования будут представлены на портале Роскачества в середине декабря.