Тихоокеанское
информационное агентство
30 Ноября 2018
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В Южно-Сахалинске полицейские пресекли деятельность нелегального ломбарда
17:20, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Избиркомы в Южно-Сахалинске обсудят особенности выборов на Дальнем Востоке

6 декабря 2018 года в связи с 25-летием избирательной системы Российской Федерации избирательная комиссия Сахалинской области проводит в г. Южно-Сахалинске Межрегиональную научно-практическую конференцию «Особенности избирательных кампаний в трансграничных регионах Дальнего Востока России».

К участию в конференции приглашены представители ЦИК России,  представители избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, научной общественности, органов законодательной и исполнительной власти Сахалинской области, органов местного самоуправления.

Начало пленарного заседания в 10-30 ч. по адресу г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр-т, д. 39, зал заседаний, 4 этаж, сообщили ТИА "Острова" в региональном избиркоме.

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