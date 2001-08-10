Члены невельского общества инвалидов побывали на экскурсии в новых теплицах
Жители Невельска с ограниченными возможностями здоровья смогли воочию увидеть, как работает новый тепличный комплекс в районе. Накануне Международного Дня инвалидов компания «Невельский АгроСнаб» пригласила на экскурсию представителей общества «Валентина». В этой общественной организации объединились 75 людей с ограниченными возможностями здоровья. Многие из них живут очень активно – участвуют в мероприятиях, спортивной и культурной жизни как района, так и Сахалинской области.
29 ноября они стали гостями молодого предприятия, учредителем которого является угледобывающая компания «Горняк-1». Тепличный комплекс «Невельский АгроСнаб» называют социальным проектом – ведь обеспечение населения муниципалитета качественными овощами сегодня идет исключительно на частные средства.
Гости с большим интересом познакомились с историей создания сельскохозяйственного предприятия, технологиями, которые здесь используются, с коллективом.
Сегодня в «Невельском АгроСнабе» начали сбор кистевого томата, который в первую очередь попадет на прилавки невельских торговых точек. Делегация общества инвалидов «Валентина» накануне праздника, призванного с особым вниманием относится к тем, кто имеет ограничения в здоровье, получила в подарок продукцию предприятия и теплые пожелания всего наилучшего от президента компании «Горняк-1» Аслана Тадтаева, а также генерального директора ООО «Невельский АгроСнаб» Дениса Кана.
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