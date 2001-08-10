Островных предпенсионеров «отследят» в рамках соглашений
В связи с изменением Трудового кодекса, где, в том числе, идет речь о предоставлении предпенсионерам дней для прохождения диспансеризации, работодателям Сахалина и Курил необходимо заключить соглашения об информационном взаимодействии с Пенсионным фондом РФ. Об этом ТИА «Острова» напомнили в учреждении.
С 2019 года Пенсионный фонд РФ запустит новый вид информирования, в рамках которого органам власти, работодателям и гражданам будут предоставляться сведения, подтверждающие предпенсионный возраст человека. Эти данные используются для предоставления льгот и мер социальной поддержки гражданам предпенсионного возраста, которые теперь гарантируются им законодательством.
Недавно было подписано одно из первых таких соглашений между Отделением Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области и областным Агентством по труду и занятости населения. Соглашение регламентирует взаимодействие территориальных органов ПФР и служб занятости по вопросам обмена информацией для предоставления лицам предпенсионного возраста полного объёма льгот и социальных гарантий, в том числе выплаты пособий по безработице в повышенном размере.
Еще одним контрагентом, которому Пенсионный фонд РФ также планирует представлять информацию о лицах предпенсионного и пенсионного возраста, является работодатель. Обмен сведениями будет осуществляться с целью освобождения работников, являющихся предпенсионерами и пенсионерами, от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. Такая мера социальной гарантии для прохождения диспансеризации начинает действовать с 1 января 2019 года.
Соглашения о предоставлении информации уже подписаны почти с шестьюстами работодателями. Для заключения соглашения об информационном взаимодействии работодателям Сахалина и Курил необходимо обратиться в территориальные органы ПФР.
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