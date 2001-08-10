За 4 дня в общественные приемные на Сахалине и Курилах обратились больше тысячи человек

Промежуточные итоги недели приемов граждан по личным вопросам в Сахалинской области подвели в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Как стало известно ТИА "Острова", с 26 по 29 ноября встречи с жителями и заседания круглых столов прошли на 108 площадках во всех островных районах. Это помещения региональной и местных общественных приемных, школ, детских садов, различных предприятий, управляющих компаний и т.д. За четыре дня к представителям органов власти всех уровней, депутатам регионального парламента, гордумы Южно-Сахалинска, местных собраний обратились 1122 человека.

29 ноября в Южно-Сахалинске прошел тематический прием по вопросам благоустройства и капитального ремонта дворовых и придомовых территорий. Его провел начальник МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» администрации Южно-Сахалинска Евгений Кулик. К нему обратились 13 человек. В основном люди приходили с просьбами ускорить ремонт дворовой территории у их домов.

Например, во дворе, прилегающем к территории психоневрологического дома-интерната по пр. Мира, 1а, ни разу не проводился ремонт. Жители неоднократно обращались в городскую администрацию, но, по их словам, получали лишь отписки. На приеме они получили конкретный ответ – ремонт двора уже включен в план на 2021 год. Еще раньше благоустроят территорию у дома по ул. Сахалинской, 41, жители которого также пришли на прием. Здесь ремонт двора запланирован уже на 2019 год.

Другой заявитель обратился с подобным вопросом от имени жильцов дома по пр. Мира, 278 – во дворе разбит тротуар, необходим ремонт. Просьба принята на рассмотрение. В частности, работы по обновлению покрытия могут включить в проект благоустройства соседнего двора.

Посетители приема также получили подробные консультации по созданию территорий общественного самоуправления. Сегодня это эффективный механизм реализации собственных инициатив, с помощью которого жители могут ускорить проведение ремонта, благоустройства дворовых территорий, добиться установки детских и спортивных площадок и т.д.

Приемы граждан по личным вопросам на Сахалине и Курилах продолжатся и на выходных 1 и 2 декабря. В частности, на субботу запланированы встречи с жителями председателя областной Думы, секретаря регионального отделения «Единой России» Андрея Хапочкина и руководителя департамента городского хозяйства Южно-Сахалинска Николая Никакошева. 2 декабря прием проведет заместитель председателя регионального парламента, руководитель фракции «Единой России» в облдуме Александр Ивашов. Телефон для справок - (4242) 500-090.