Тихоокеанское
информационное агентство
30 Ноября 2018
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В Южно-Сахалинске полицейские пресекли деятельность нелегального ломбарда
16:02, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Некоторые пригородные поезда на Сахалине отменят

С сегодняшнего дня, 30 ноября, из-за проведения путевых работ отменяется движение пригородных поездов по следующим направлениям:

  • с 30 ноября по 26 декабря №6303/6305 сообщением Южно-Сахалинск - Тихая – Поронайск отправление со станции Южно-Сахалинск в 10-40;
  • с 01 декабря по 27 декабря 2018 года №6306/6304 сообщением Поронайск - Тихая - Южно-Сахалинск, отправление со станции Поронайск в 10-04.

Об этом ТИА «Острова» рассказали в пассажирской компании «Сахалин».

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