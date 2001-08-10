Жители Березняков задали вопросы администрации Южно-Сахалинска

В Березняках прошел плановый выездной прием граждан специалистами администрации Южно-Сахалинска. В нем также приняли участие представители ресурсоснабжающих организаций, сообщили ТИА «Острова» в мэрии.

Более 20 жителей пришли с частными вопросами и интересовались перспективами в масштабах всего села.

Один из актуальных на сегодня вопросов - качественное обеспечение жителей теплом. В нескольких квартирах дома по улице Зеленой есть проблемы с отоплением. Летом здесь меняли теплосети, и, возможно, где-то они завоздушены. Директор МУП «ЖЭУ-10» сообщил, что установлено специальное оборудование для нормализации подачи теплоносителя и в ближайшие дни проблема будет устранена.

Подняли сельчане тему о сроках переселения из ветхого и аварийного жилья. Этого ждут жильцы 72 квартир. Напомним, дома для них решено строить на территории Березняков. В 2019 году будут построены первые два дома, проекты проходят экспертизу.

Еще из общих вопросов - газификация села. В 2019 году подключение продолжится. Планируется газифицировать, как минимум, 100 домовладений.

Интересовались люди и новой системой сбора мусора. Сегодня в Березняках по этому поводу состоится встреча с региональным оператором, где будут разъяснены все вопросы.

Для удобства жителей отдаленных районов городского округа администрация Южно-Сахалинска регулярно организует выездные приемы. График встреч размещен на официальном сайте администрации города. Напомним, что 12 декабря в администрации Южно-Сахалинска пройдет общероссийский день приема граждан.