В островной столице пройдет круглый стол по вопросам перехода на новую систему вывоза мусора

Управляющие компании и товарищества собственников жилья, функционирующие на территории Южно-Сахалинска, продолжают работу по информированию населения о предстоящем переходе на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

К примеру, сотрудники ООО «УК «ЖЭУ-1» провели очные собрания с собственниками квартир, где рассказали о предстоящих нововведениях: о заключении договора на вывоз мусора с новым оператором, порядке предоставления услуги, условиях сбора мусора и расчете стоимости данной услуги.

Как рассказали в УК «ЖЭУ-10», тариф на текущее содержание многоквартирных домов, куда пока еще входит вывоз мусора, по нашему жилфонду варьируется от 1,3 руб. до 2,5 руб. за 1 кв. метр. И этот тариф не менялся с 2008 года. Однако рост цен за это время происходил неоднократно. На собраниях жильцам объяснили все нюансы, предложили объем взносов на текущее содержание оставить на прежнем уровне, строчку «Вывоз мусора» заменить иными коммунальными услугами или работами. Для более точного видения ситуации организован поквартирный опрос. В анкетах собственники жилья высказываются за или против такого предложения. Предварительные итоги показали, что большинство не против оставить сумму текущего содержания прежней, заменив услуги, и платить единому оператору за вывоз мусора отдельно.

Как сообщало ТИА "Острова", новая система начнет действовать на территории Сахалинской области с 1 января 2019 года. Оказание данной услуги будет осуществлять единый региональный оператор - АО «Управление по обращению с отходами». Для Южно-Сахалинска установлен норматив за вывоз мусора - 4 руб. за 1 кв. метр жилой площади. Так, в среднем за 2-комнатную квартиру в 45 кв. метров плата составит 180 руб.

Счета за вывоз мусора в обязательном порядке с февраля станут получать все жители городского округа «Город Южно-Сахалинск». Оформить договоры на вывоз мусора жители частного сектора могут сразу на встречах. Для этого необходимо иметь свидетельство о регистрации собственности, паспорт, домовую книгу и СНИЛС.

Встречи представителей АО «Управление по обращению с отходами» с населением продолжаются. Сегодня, 30 ноября, мероприятия пройдут во Владимировке (актовый зал ЖЭУ-5) и Березняках (Дом культуры). Начало - в 18.00, приглашаются все желающие.

Для жителей частного сектора, где в среднем дома по 100 кв. метров, плата будет 400 руб. Однако у них есть возможность сэкономить, заключив договоры напрямую с региональным оператором: тогда начисления за услуги будут производиться по фактическому объему вывезенных контейнеров (в среднем 120 литров на дом), а не по утвержденным нормативам накопления отходов. По расчетам специалистов, итоговые суммы оплаты услуг на вывоз станут ниже в 2 раза.

У собственников частных домовладений будет 2 способа оплаты за вывоз мусора: по объему скопившихся отходов либо по числу проживающих в доме. Способ владельцы частных домов выбирают самостоятельно, после чего заключают договор. Если договор не заключить, счета на оплату вывоза отходов все равно будут приходить, но с суммой, рассчитанной по квадратным метрам жилья, - в среднем за 100 кв. метров.

Кроме того, 11 декабря в городской библиотеке состоится заседание круглого стола, посвященное переходу на новую систему обращения с отходами. Приглашаются все желающие. Предложения, которые будут внесены в повестку мероприятия, можно присылать до 7 декабря на электронный адрес: press@yuzhno-sakh.ru, с пометкой «На круглый стол».