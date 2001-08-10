Впервые повышением квалификации работников пресс-служб занялись на Дальнем Востоке

В течение трех дней в Конгресс-холе «Экспоцентра» пройдут дискуссии и обучающие мастер-классы видных медиа экспертов. III очная сессия проекта «Медишкола: Дальневосточный репортер» пройдет 13-15 декабря 2018 года в ЦВК «Экспоцентр». Проект реализуется по инициативе аппарата полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева.

Очная сессия - это обучающий медиа интенсив, направленный на получение новых знаний и практик в области информационной работы. Первый день интенсива будет открыт для свободного посещения.

Спикерами III очной сессии станут заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Волин А.К., руководитель Управления общественных проектов администрации президента РФ Новиков С.Г., телевизионный журналист, ведущий программы «60 минут» ТК «Россия-1» Попов Е.Г., заместитель шеф-редактора АО «Коммерсантъ» Черкасов Г.Ю., генеральный директор ИД «Аргументы и факты» Новиков Р.Ю., политолог, генеральный директор «Агентства политических и экономических коммуникаций «АПЭК» Орлов Д.И. и многие другие.

Тема правового обеспечения медиа станет одним из сильных обучающих блоков обучающего интенсива. Юридическую стороны информационной работы осветят д.ф.н. профессор кафедры истории и правового регулирования отечественных СМИ МГУ им. М. В. Ломоносова Панкеев И.А. и медиа юрист, эксперт по защите прав в области СМИ Антонец Г.И.

Особое внимание в общем списке мероприятий будет уделено обучению коммуникативным навыкам, которую обеспечат к.п.н., доцент МГУ им. М. В. Ломоносова Зверев А.Л. и к.п.н., старший преподаватель кафедры социологии и психологии политики МГУ им М.В. Ломоносова Нестерова С.В.

«Сессия в Москве станет уже третьим очным мероприятием в рамках проекта «Медиашкола: Дальневосточный репортер». Первая сессия состоялась во Владивостоке в начале июня, вторая – в Южно-Сахалинске в сентябре. К настоящему моменту мы смогли вовлечь в работу более 200 сотрудников пресс-служб региональных органов власти и более 100 представителей дальневосточных СМИ, - отметил руководитель проекта Алексей Бабков. - Для повышения авторитетности каждой сессии мы стараемся встраивать в ее повестку пресс-конференцию одного из видных государственных деятелей. Сейчас мы также готовим приятный для СМИ бонус».