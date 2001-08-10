В Сахалинской области почтили память Неизвестного солдата
Церемония возложения цветов и венков, посвященная памятной дате - Дню Неизвестного солдата, - состоялась сегодня на мемориале Славы Южно-Сахалинска. Жители региона отдали дань уважения российским и советским воинам, погибшим в боевых действиях на территории страны или за её пределами, сообщили ТИА «Острова» в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.
Участие в церемонии приняли председатель сахалинского правительства Вера Щербина, представители исполнительной и законодательной власти региона, военнослужащие, ветераны, школьники, сотрудники правоохранительных органов, общественники.
Скорбная дата отмечается ежегодно 3 декабря, начиная с 2014 года. Ведущий церемонии напомнил присутствующим, что именно в этот день в 1966 году прах неизвестного советского воина был перенесён из братской могилы на 41 километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен у стен Московского Кремля в Александровском саду. Эта процедура была проделана в ознаменование 25 годовщины разгрома немецких войск под Москвой.
- Сегодняшний день для меня – это слезы. У меня все погибли во время Великой Отечественной войны – кто в блокаду, кто на фронте, я осталась одна. Когда прохожу мимо мемориалов, вспоминаю слова неизвестного солдата, написанные в Сталинграде в 1941 году: «У могилы святой встань на колени, здесь лежит человек своего поколения. Ни звезды, ни цветов, не колышутся флаги. Серебрится кусок алюминиевой фляги», - поделилась одна из участниц сегодняшней церемонии, бывшая узница немецкого «лагеря смертников» Екатерина Патракова из Южно-Сахалинска.
В память о не вернувшихся с полей сражений воинах прозвучали ружейные залпы.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:16 27 Ноября Пятнадцать человек вышли на лёд озера Буссе вопреки предупреждениям спасателей
- 19:50 29 Ноября Вертолет Ми-8 МЧС России совершил санитарный рейс
16:03 29 Ноября По итогам года лучших учащихся Южно-Сахалинска традиционно поощрили премиями и стипендиями мэра
14:46 29 Ноября Подозреваемого в краже техники из чужого автомобиля задержали в Южно-Сахалинске
10:22 9 Ноября Сахалинская область планирует войти в число 30 регионов-лидеров Национального рейтинга инвестиционной привлекательности
11:43 13 Ноября На юге Сахалина получила разрешение на ввод в эксплуатацию крупная молочно-товарная ферма
13:05 12 Ноября Южнокорейским бизнесменам предлагают инвестировать в приоритетные проекты Сахалинской области
10:01 8 Ноября В Сахалинской области на 6,4% увеличилась плата за пользование потребительским кредитом
Выбор редакции
- 18:33 Вчера Молодой житель Холмска «кидал» доверчивых людей по всему Дальнему Востоку
- 17:27 Вчера В сахалинском консульстве Японии наградят бывшего сотрудника администрации региона
- 15:36 Вчера В Сахалинской области почтили память Неизвестного солдата
- 13:26 Вчера ВТБ финансирует Сахалинское морское пароходство
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?