В Сахалинской области почтили память Неизвестного солдата

Церемония возложения цветов и венков, посвященная памятной дате - Дню Неизвестного солдата, - состоялась сегодня на мемориале Славы Южно-Сахалинска. Жители региона отдали дань уважения российским и советским воинам, погибшим в боевых действиях на территории страны или за её пределами, сообщили ТИА «Острова» в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.

Участие в церемонии приняли председатель сахалинского правительства Вера Щербина, представители исполнительной и законодательной власти региона, военнослужащие, ветераны, школьники, сотрудники правоохранительных органов, общественники.

Скорбная дата отмечается ежегодно 3 декабря, начиная с 2014 года. Ведущий церемонии напомнил присутствующим, что именно в этот день в 1966 году прах неизвестного советского воина был перенесён из братской могилы на 41 километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен у стен Московского Кремля в Александровском саду. Эта процедура была проделана в ознаменование 25 годовщины разгрома немецких войск под Москвой.

- Сегодняшний день для меня – это слезы. У меня все погибли во время Великой Отечественной войны – кто в блокаду, кто на фронте, я осталась одна. Когда прохожу мимо мемориалов, вспоминаю слова неизвестного солдата, написанные в Сталинграде в 1941 году: «У могилы святой встань на колени, здесь лежит человек своего поколения. Ни звезды, ни цветов, не колышутся флаги. Серебрится кусок алюминиевой фляги», - поделилась одна из участниц сегодняшней церемонии, бывшая узница немецкого «лагеря смертников» Екатерина Патракова из Южно-Сахалинска.

В память о не вернувшихся с полей сражений воинах прозвучали ружейные залпы.