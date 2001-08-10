Тихоокеанское
информационное агентство
5 Декабря 2018
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В Южно-Сахалинске раньше срока восстановили движение на одном из перекрестков
12:09, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Движение по трассе Тымовское – Александровск-Сахалинский закрыто

В связи с опасными дорожными условиями (гололедица) с 09:00 4 декабря закрыто движение для всех видов автотранспорта по автомобильной дороге «Тымовское – Александровск-Сахалинский».

Как стало известно ТИА «Острова», с 10:00 до особого распоряжения ограничено движение транспорта по участкам автомобильных дорог:

  • Александровск-Сахалинский – Дуэ км1+970 – км 11+604;
  • Александровск-Сахалинский – Михайловка км 1+577 – км 7+658;
  • Арково – Мгачи км 0 – км 13+900;
  • Мгачи – Виахту км 0 – км 114.

УГИБДД УМВД России по Сахалинской области просит жителей и гостей области воздержаться от поездок в указанных направлениях.

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