Администрация Южно-Сахалинска ответит на вопросы по муниципальным электронным услугам

Как удалось выяснить журналисту ТИА «Острова», 5 декабря в Южно-Сахалинске состоится горячая телефонная линия по вопросам получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

Как зарегистрироваться на портале госуслуг? Какие услуги администрации Южно-Сахалинска можно получить в электронном виде? Как и где подтвердить свою учетную запись? В чем преимущества получения электронных услуг? Что такое ЕСИА? Куда жаловаться, если нарушены сроки предоставления услуги?

На эти и другие интересующие горожан вопросы по теме «горячей линии» ответит начальник управления документационного обеспечения администрации Южно-Сахалинска. Звонки принимаются с 10.00 до 17.00 по телефону 300-810. Также вопрос можно направить на электронную почту au@yuzhno-sakh.ru.