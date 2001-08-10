Сахалинская межобластная ветеринарная лаборатория выявила 54 несоответствия

С 26 по 30 ноября специалистами ФГБУ «Сахалинская межобластная ветеринарная лаборатория» Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области проведено 1523 исследования 834 образцов продукции. В ходе лабораторных испытаний получено 54 положительных результата.

718 исследований проводилось в рамках государственного задания. Из них 161 исследование – в рамках пищевого мониторинга; 31 – по направлению карантина растений; в рамках государственного задания по обеспечению безопасности пищевой продукции и кормов – 29 исследований; в рамках государственного задания по диагностике заболеваний крупного рогатого скота – 149 исследований; в рамках эпизоотического мониторинга – 348 исследований.

Специалисты «Сахалинской межобластной ветеринарной лаборатории» также провели 805 исследований на платной основе, исследовались образцы плодоовощной продукции и семян, вода, корма для животных и пищевая продукция.

Среди пищевой продукции наибольшее количество исследований – 367 – проведено в отношении рыбы и морепродуктов, в том числе кеты мороженой (200 исследований), икры лососевых рыб (20 исследований), ежа морского серого (21 исследование), краба варено-мороженого (14 исследований), икры морских ежей (15 исследований), сардины мороженой (24 исследования), молок лососевых рыб (17 исследований). Кроме того, лабораторией проведены исследования молока, мяса и мясных продуктов, мяса диких животных и яиц.

В ходе всех лабораторных испытаний получено 54 положительных результата (не отвечающих показателям безопасности): в одном случае выявлена тутовая щитовка в сливах, в двух случаях – западный цветочный трипс, в 13 случаях – гельминтозы рыб (в неживом виде), в 33 случаях – несоответствие крови и мочи животных биохимическим показателям, а также выявлено пять несоответствий питьевой воды по физико-химическим свойствам.

После получения результатов исследований информация о выявлениях была внесена в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста» и систему раннего оповещения «Сирано». Далее сведения срочными донесениями поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные ведомства.