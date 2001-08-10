Поддержание порядка на туристическом маршруте на останец Лягушка будет системным
По итогам аукциона право заключения договора аренды на часть имущества туристско-рекреационной зоны «Место силы Весточка» получил индивидуальный предприниматель Алиса Алифанова. У арендатора во временном владении теперь беседки, столы, лавочки, зоны для костров, урны, места для переодевания, туалеты и другое имущество, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
Специалисты отмечают, что после нескольких этапов благоустройства территории - установки беседок, обустройства зон отдыха и входной группы - посещаемость объектов на Весточке возросла в несколько раз. Соответственно, появились существенные расходы по содержанию имущества, поддержанию чистоты прилегающей территории и охране. Полностью компенсировать текущее содержание туристического объекта за счет муниципального бюджета не позволяет законодательство. Поэтому администрацией Южно-Сахалинска было принято решение о передаче части объекта в аренду частным партнерам, которые обеспечивали бы в полной мере благоустройство и охрану на территории.
Теперь предприниматель будет обязан обеспечивать постоянную сохранность конструкций, в случае порчи восстановить их за собственный счет и выполнять ряд других обязательств. Взамен у представителя малого бизнеса появилась возможность сдавать туристам в аренду беседки и сопутствующие объекты для отдыха.
Туалеты и места для переодевания останутся бесплатны для туристов. И, главное, что посещение самого останца Лягушка и территории туристско-рекреационной зоны «Место силы Весточка», как и прежде, будет свободным для всех желающих.
По условиям договора победитель получил имущество на «Солнечной поляне» в аренду на 3 года. Планируется, что услуги для туристов будут предоставляться круглогодично. По предварительным расчетам предпринимателя, стоимость аренды беседки с местом для разведения костра и решетки для гриля будет варьироваться от 500 рублей за час. Собранные средства пойдут на текущее содержание, в том числе на регулярный вывоз мусора и дальнейшее благоустройство туристского объекта. Как рассказала предприниматель Алиса Алифанова, в перспективных планах уже следующего сезона организовать на поляне площадку с шатром, в котором можно будет провести семейный праздник, а для детей обустроить игровую зону.
Дополнительно совместно с муниципалитетом на территории «Солнечной поляны» будут проводиться тематические мероприятия для горожан.
- К сожалению, активность бизнеса в конкурсной процедуре оказалась низкой. После объявления аукциона было много звонков, уточняли детали, но документы подал лишь один участник. Вся представленная документация полностью соответствовала требованиям, и законодательство дало право заключить контракт на аренду части имущества комплекса, - рассказала директор департамента по делам молодежи, спорту и туризму Елена Завязкина.
При этом в департаменте подчеркивают, что условия договора предписывают невозможность менять что-то на объекте или достраивать без письменного согласования с муниципалитетом. Арендатор вправе самостоятельно менять только интерьер внутри существующих конструкций.
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