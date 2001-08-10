Выпускников прошлых лет приглашают на сдачу ЕГЭ
Департамент образования Южно-Сахалинска объявляет прием заявлений от выпускников прошлых лет, имеющих документ государственного образца об образовании, и от выпускников учреждений среднего профессионального образования на участие в сдаче единого государственного экзамена.
Как стало известно ТИА «Острова», ЕГЭ можно сдать по следующим предметам: математика профильная, русский язык, литература, история, обществознание, английский язык, английский язык (устно), география, биология, химия, физика, информатика и ИКТ.
Для участия в ЕГЭ необходимо подать заявление до 1 февраля 2019 года с указанием перечня общеобразовательных предметов, по которым выпускник прошлых лет планирует сдавать ЕГЭ в текущем году.
Для подачи заявления необходимо иметь: подлинник и ксерокопию документа, удостоверяющего личность (паспорт); подлинник и ксерокопию документа государственного образца об образовании или справку из профессионального образовательного учреждения о том, что является выпускником текущего года, СНИЛС.
Прием заявлений осуществляется в департаменте образования Южно-Сахалинска по адресу: ул. Ленина, 172, каб. № 14. Дни приема заявлений: вторник, четверг - с 14.00 до 17.00.
Выпускники общеобразовательных учреждений текущего года и обучающиеся образовательных учреждений среднего профессионального образования подают заявление для сдачи ЕГЭ в образовательное учреждение, в котором они осваивают в настоящее время основные общеобразовательные программы среднего общего образования, до 1 февраля 2019 года.
В департаменте образования работает горячая телефонная линия (312-687, доб. 2) по вопросам организации и проведения ЕГЭ в 2019 году.
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