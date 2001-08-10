В Южно-Сахалинске раньше срока восстановили движение на одном из перекрестков

Работы по устройству водопропускной трубы на пересечении улиц Ленина и Фархутдинова в областном центре завершены. Подрядная организация раньше срока завершила ремонтные работы, сообщили ТИА «Острова» в агентстве по развитию города.

Работы начались в начале ноября и по контракту должны были завершиться 30 декабря. Но подрядчику удалось завершить их раньше срока. 3 декабря на данном участке было восстановлено нарушенное благоустройство и снято ограничение для движения транспорта.

Напомним, подобные работы ранее проведены и на пересечении пр. Мира и ул. Фархутдинова. По их окончании участок также заасфальтировали.