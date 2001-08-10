Для сахалинских пожарных строят два новых депо
Сахалинские пожарные в этом году спасли более 80 человек. Идет строительство депо в селах Онор и Ильинское, закуплено защитное снаряжение для сахалинских огнеборцев. Всего в этом году, как стало известно ТИА «Острова», на реализацию мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций из регионального бюджета было выделено около 500 миллионов рублей.
Эти и другие итоги деятельности по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций подвели сегодня на совещании под руководством председателя правительства Сахалинской области Веры Щербины.
С 1 января по территории островного региона прошли 18 циклонов, наиболее серьезные разрушения принес сентябрьский тайфун «Джеби». Основной удар стихии пришелся на Макаровский район – были нарушены автомобильное и железнодорожное сообщение, центральное водоснабжение, ущерб составил более 60 миллионов рублей.
– Несмотря на большие объемы ремонтных работ, муниципалитет оперативно восстановил системы жизнеобеспечения сахалинцев. В короткие сроки было налажено движение на объектах транспортной инфраструктуры. Это еще раз подтвердило нашу готовность к разного рода происшествиям, – рассказала Вера Щербина.
Временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Сахалинской области Андрей Андреев отметил важность профилактики чрезвычайных ситуаций.
– К примеру, техногенных пожаров избежать невозможно, но профилактические мероприятия позволили достичь того, что с каждым годом число возгораний уменьшается. Если несколько лет назад фиксировалось более тысячи пожаров, то на сегодняшний день – вдвое меньше, – сказал Андрей Андреев.
К профилактической работе привлекаются и жители островной области. Так, для обучения методам оказания первой помощи на базе Сахалинского государственного университета реализуется всероссийский проект «Научись спасать жизнь».
– Почти 600 инструкторов научили более 16 тысяч сахалинцев тому, как делать искусственное дыхание, накладывать шину, останавливать кровь и другим навыкам, которые в экстренной ситуации могут помочь спасти жизнь, – отметил заместитель председателя правительства области Владимир Сидоренко.
Также развивается система поиска пропавших людей с помощью волонтерских объединений. На базе учебно-методического центра по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Сахалинской области создан региональный ресурсный центр по обучению добровольцев.
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